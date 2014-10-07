香港金融体系尚未受“占中”损耗 但负面影响旷日持久(更新版)

(新增第五段黎智英日前澄清其没有买入或沽空香港股票或期指)

记者 毕晓雯

路透香港10月6日 - 香港“占中”持续逾一周后，本地金融体系仍运作正常未出现重大事故，彰显香港这个国际金融中心的高效与素质。但全球媒体对此扑天盖地的报导引致的负面影响，将需要更长的时间来加以消除。

自9月28日晚的“占中”活动开始后，金管局每个工作日都有至少一次公开信息发布，介绍总结当日金融市场整体的运行情况，从银行网点关闭到银行间拆息水平，简明扼要。所展现出香港金融体系的稳定，与全球新闻报导中“占中”的混乱，形成鲜明对照。

财政司司长曾俊华也在财政司网站连续发表个人网志，表达自己的观点，理性平和，一句“现在绝不是讨论胜负，或者将责任推向对手的时候，而是寻找合作空间，共同化解危机的时候”，揭示了他内心对香港未来的忧虑，以及务实寻求解决方案的态度。

但也有至今无法确认真伪的金融事件在市场流传，据不少媒体转发援引“一位股票公司老板透露“的消息称：9月25日前后，壹传媒主席黎智英在三大行一共空了约2,000张期指，同时，黎智英联络多名欧美基金经纪人，并吸引国际对冲基金等金融大鳄参与，全力作空港股，打压港元。文章称，“占中”短短几天以来，黎智英和其他背后搞手们一共获利超过100亿元。

对于相关报导及传闻，黎智英日前澄清，他绝对没有买入或沽空香港股票或期指，也未捐过一毫子给这运动，如有人对他作出这些指控，请他们拿出证据，否则不排除采取法律行动追究。

路透致电港交所(0388.HK)和香港证监会就此事的真伪进行求证，两大机构负责对外新闻发言的相关人士都表示，“不对个别公司、个别案例评论，或者对媒体报导回应。”

此中规中矩的回答是面对难题时，各大政府机构、公司对外的常规性回答，放在平时可打60分，但放在当下香港时局的背景下，却难言及格。毕竟香港证券市场的市值位居全球前列，沪港通也将正式启航，若真有借政治事件谋利金融市场的恶行出现，那监管机构必须给市场一个说法才对。

曾俊华在上周五的新闻发布会上指出，“暂时香港股市、汇市、金融体系整体继续维持正常运作，秩序良好；证监会亦未察觉市场有任何重大异常情况出现。”

此公开的讲话，可视为金融业官方目前为止的权威评论，显示香港监管层认为金融市场是正常的，上述报导有混淆视听之疑。而以笔者对香港金融市场的长期跟踪来看，这次香港金融体系能保证正常运行、以及做空机构有所谋利也在情理之中，毕竟这是一场投资者早已知晓的风波。

恒指.HSI周一早盘小升0.4%，已连续上涨两日；港汇HKD=报7.7563，从“占中”首日触及的7.7699回升；银行间拆息市场也有所回落，市况平稳。

**金融机构准备充分，占中早有预期**

曾俊华在上周五的新闻发布会上指出，目前市场和金融体系未受重大影响的主要原因是政府与有关部门，早于一年前已开始做好准备。

香港金管局今年6月就已组织55间银行进行过应变预案演习，演习假设中环区发生特殊情况，致使在中环设有总部或有重要营运地点的银行及金管局办公室不能使用时，银行及金管局需要模拟启动应变预案，以后备运作中心营运。

而在今年7-8月间，港元兑美元汇率频频触及强方保证并引发金管局入市投放港币流动性，其间一个重要原因就是“占中”的影响。银行界人士表示，若“占中”发生必将增加流动性的需求，需要提高备付，这是港币走升的原因之一。

一位美资对冲基金经理就表示，“我们9月份是short（做空）了港股，但与占中无关。一是担忧长假期间中国的政策，二是顾虑季度因素。”

可见，所谓“占中”就是明牌，以赢利为目的的各路对冲基金，借“十一长假”前布置空单，可谓再正常不过。若有人以违规手法借政治事件发财，相信香港监管机构不会手软，这是维护香港金融国际地位、维护香港市场形象、维护香港法治优势必需要坚守的底限。

连续坚持数日的“占中”活动，在各界的呼吁下，目前已出现明显好转的迹象，比如示威者对港府大楼的包围已部分解除，停课一周的中西区中学也已复课，但这一示威活动对各界产生的影响将是深远的。

曾俊华在他的网志中，无不忧虑地写道：近年社会在政治问题上出现的两极化，今次终于展现出它的破坏力和杀伤力。连日来，外地传媒对于香港事态发展作出了铺天盖地的报导，世人都在注视香港，过程中必然会出现误解，这些印象难免影响香港的国际形象，需要好好澄清。

“...香港的城市秩序、管治根基和核心价值，难免会被动摇，这个代价是所有人都无法承受的。”他称。（完）

(审校 屈桂娟)

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