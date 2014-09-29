香港今年国庆烟花汇演取消 因占中事件或影响交通及公众安全

路透香港9月29日 - 香港康乐及文化事务署周一宣布，取消原定于10月1日晚上8时在维多利亚港举行的国庆烟花汇演。

市民争取民主抗争运动＂占领中环＂周日凌晨展开，而民众示威集会活动亦已由中区蔓延至铜锣湾、旺角等旺区，多条主要干道被堵塞。

＂监于当前的情况，前往各热点观赏烟花汇演的交通要道或会持续受到严重的影响。基于公共交通安排及市民安全的考虑，原定于10月1日晚上8时在维多利亚港举行的国庆烟花汇演将会取消。＂康文署的新闻稿。

这将是香港连续第二年取消自回归以来每年举行的国庆烟花汇演。2012年国庆当日，南丫岛发生造成39人罹难的海难事故，政府随之取消了2013的国庆日烟花汇演。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)

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