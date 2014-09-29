香港今年国庆烟花汇演取消 因占中事件或影响交通及公众安全

法国总统奥朗德敦促人民在决胜投票中支持马克龙
路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
路透香港9月29日 - 香港康乐及文化事务署周一宣布，取消原定于10月1日晚上8时在维多利亚港举行的国庆烟花汇演。
市民争取民主抗争运动＂占领中环＂周日凌晨展开，而民众示威集会活动亦已由中区蔓延至铜锣湾、旺角等旺区，多条主要干道被堵塞。
＂监于当前的情况，前往各热点观赏烟花汇演的交通要道或会持续受到严重的影响。基于公共交通安排及市民安全的考虑，原定于10月1日晚上8时在维多利亚港举行的国庆烟花汇演将会取消。＂康文署的新闻稿。
这将是香港连续第二年取消自回归以来每年举行的国庆烟花汇演。2012年国庆当日，南丫岛发生造成39人罹难的海难事故，政府随之取消了2013的国庆日烟花汇演。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 屈桂娟)
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路透巴黎4月24日 - 即将卸任的法国总统奥朗德(Francois Hollande)周一敦促本国人民在下月的第二轮投票中支持中间派候选人马克龙，拒绝极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞(Marine Le Pen)成为他的继任者；他称勒庞出现在决胜投票中是法国面临的一个“风险”。
智利当局最初下令疏散Valparaiso附近沿岸地区的民众以防海啸发生，但很快取消了命令。Valparaiso位于圣地亚哥以西大约97公里。
路透首尔4月24日 - 韩国软件大亨出身的总统候选人安哲秀在接受路透书面采访时表示，如果他能在5月9日当选总统，他将会努力重启旨在实现朝鲜半岛无核化的六方会谈。