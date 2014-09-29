惠誉和标普称香港评级不会立即受示威活动影响（更新版）

贸易保护主义是“增长之敌” 开放才是“增长之机”--人民日报
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。
(新增标准普尔评论)
路透香港9月29日 - 评级机构惠誉周一表示，香港警方与支持民主人士之间的冲突，短期内不会给香港信用评级造成太大影响，除非示威活动持续很长时间，足以对经济产生实质性影响。
惠誉对香港的评级为“AA+”，展望为稳定，标准普尔授予香港的评级高出一个级距，为AAA最高评级。
“如果示威活动规模够大且持续时间够长，足以对经济或金融稳定构成实质影响的话，那就是负面的，但我们目前不认为这种可能性很大，”惠誉亚太区主权评级部门主管Andrew Colquhoun表示。
“香港仍拥有几个信用优势支撑其较高评级，包括政府财务状况稳健、供应面经济灵活性，以及在高质量公共制度支撑下，较高的治理水准。”他说。
惠誉9月15日确认了对香港的评级。
香港防暴警察自周日晚间至周一凌晨多次施放催泪瓦斯，试图驱散示威人群；这是香港自回归以来最严重示威冲突。
标普分析师表示，示威活动反映了各界对香港治理的不同看法，从其政治地位角度来看，并非不寻常。
虽然示威活动可能对经济表现有轻微和短期的负面影响，但不会严重影响到投资。
“我们认为，支撑政府信用评级的强劲制度和治理水平，所受影响不大，”标普主新加坡分析师陈锦荣表示。
“除非局势严重恶化，否则信用基本面不大可能受到实质性负面影响。”
恒生指数 .HSI 一度跌逾2%，港元也下挫。(完)
(编译 王颖/郑茵 审校 蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月25日 - 人民日报周二刊登署名钟声的评论文章称，面对当下诸多不确定性交织的世界形势，贸易保护主义是“增长之敌”，开放才是“增长之机”。
路透北京4月24日 - 中国蚂蚁金服周一表示，希望与至少一家支付企业联手以扩大在日本的业务。该公司正在迅速扩张亚洲业务，并且刚刚以12亿美元买下美国电子支付业者速汇金(MoneyGram International)。
中国商用飞机有限责任公司(简称“中国商飞”)已完成地面测试，正准备进行首飞，这可能为中国与全球飞机制造商开展竞争的努力带来历史性的促进。