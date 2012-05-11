香港资金成本较低 更多中国民企青睐境外融资

路透香港5月11日电---尽管中国今年年初放宽了信贷政策,本可以吸引公司回大陆融资,但中资公司仍青睐于境外融资.境内和境外的借贷价差仍很大,且香港拥有充沛流动性提供这些公司融资.

对香港联贷市场来说,中资公司境外融资是一个重要的交易来源,占第一季香港38.6亿美元贷款额的近40%.

今年迄今,包括筹备中的交易在内,共有16笔贷款案涉及中资公司,贷款总额为71.6亿美元.这其中一半源自民营企业,贷款总额为41.6亿美元,其中包括阿里巴巴集团30亿美元的贷款.

即使扣掉阿里巴巴的贷款,剩余11.6亿美元的贷款额也是国企5.25亿美元贷款总额的两倍.由於国企无法获得像以前那样的理想贷款价格,市场人士称,国企目前对贷款市场兴趣缺缺.

但中资民企正在利用香港充沛的流动性筹集资金.全球第二大个人电脑(PC)制造商联想集团的控股股东--联想控股,正通过旗下南明筹集2亿美元三年期定期贷款.

重型机械制造商三一集团亦筹办一笔1.5-2亿美元的三年期贷款,食品和奶制品集团光明食品(集团)有限公司正联系多家银行进行境外融资,以资助海外收购.

银行消息人士透露,中资公司在香港的三年期贷款所有资金成本目前介於250-300个基点间,取决於抵押品和公司担保.而中国人民银行规定,1-3年贷款利率为6.65%,3-5年贷款利率为6.9%.

"香港和中国的利率价差仍很巨大,而且这一缺口不可能在一夜间消除,"一家中资银行驻香港的公司贷款经理人表示.

因此,香港成为了这些中资民企的避风港.从放款人的角度看,银行业者则欢迎中资民企贷款提供比当地企业更高的收益率.

不过仍存在隐忧.一些贷款经理人称,在经历第一季迟滞市况後,香港贷款市场急於觅得新交易,但这并不意味着联贷案容易成事,因为银行对贷款资产变得高度挑剔,特别是对中资公司.

"这波密集交易将给流动性资金池带来一些竞争压力,"一家欧系银行的贷款经理人表示,"虽然合理的贷款定价是达成交易的先决条件,但强劲的股东背景及绩效纪录也会吸引排斥风险的放款银行."(完)

--编译 兰秀娟;审校 蔡美珍

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