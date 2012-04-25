《明报》：港府应协助“单非”孕妇 医疗产业勿再靠“生仔”

（4月25日社评）

公立医院将大幅度增加冲急症室分娩的收费,由4.8万港元加至9万港元,由於候任特首梁振英已显露彻底解决“双非”孕妇的决心,所以,加价措施被解读为针对“单非”孕妇.此举能否奏效尚待观察,监于单非孕妇的丈夫是香港永久居民,诞下子女後,也会申请来港团聚,港府应该尽量协助她们,但须较严厉地惩处弄虚作假的单非孕妇,以防有人浑水摸鱼.另外,港府狂加冲急症室分娩收费,客观上有为私家医院增加客源之嫌,视“生仔”为医疗产业核心的思维,这是错误的想法,应该纠正.

日前,梁振英宣示明年私家医院“双非”孕妇为“零配额”,日後香港是否对双非孕妇关上大门,仍属未知之数,不过,梁振英这个宣示,已经制止了大陆孕妇来港分娩问题继续恶化.现在私院产科的分娩设备和人手配置,每年可处理逾3万个分娩,在梁振英新政之下,将有过剩之虞.

大陆孕妇来港分娩,制造和衍生了许多问题,困扰着香港社会,这是曾荫权港府其中一项败政；梁振英叫停私院双非配额,尝试为问题止血,但是怎样疗伤,如何拨乱反正,还看他提出什麽具体政策,其中理顺单非孕妇来港分娩的待遇安排,应该是重点之一,因为她们诞下的都是会在香港长大、生活的永久居民,这些”单非婴儿”,在较正常合理情况下来到这个世界,是特区港府的责任.至于医疗产业,“生仔”不应该成为重要组成部分,若要发展医疗产业,需另辟蹊径,从梁振英的政纲看来,这是他的认知.期望梁振英提出确实有效政策措施,使香港社会摆脱”生仔”问题的困扰.

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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