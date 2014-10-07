未来五年香港经济年均增长料放慢至3.3%--恒生

路透香港10月7日 - 恒生银行(0011.HK)周二发表的研究报告预期，香港经济将在2015-2020年间每年平均增长3.3%，增速有所减慢，主要受周期性因素影响，而非由结构性因素主导。

该行最新一期的《香港经济月报》称，预期未来数年本港经济增长模式将发生变化，改为以资本投入及生产力提升为主要增长动力来源。相应地，商业周期波幅可能更大。由于生产力预期仍保持理想增幅，加上消费动力减退，未来通胀可望保持于温和水平。

报告指出，过去30年，劳动力投入对经济增长的贡献逐渐减退，不少分析师及评论者因而得出难以期望劳动力投入支撑复苏的观点。然而，实际数据却不支持上述推论。报告称，本港劳动人口参与率自2011年以来显着攀升，劳动人口参与率在不足三年间上升了超过2个百分点，因更多市民积极寻找工作，充实了社会人力资源。据该行估算，在2010年至2013年间，本港近半的经济增长动力源自丰沛的劳动力投入。

＂总体而言，本港此轮复苏更依重生产要素的投入，而非生产力的大幅提升。＂报告称。

在2010年至2013年间，人力资本及生产力提升合总每年对本港经济贡献了1.9个百分点的增长，远低于2000年至2009年间每年3.4个百分点的增长贡献。同期，来自劳动力及资本投入扩张的贡献却提高至2.1个百分点，高于2000年至2009年间年均贡献约0.9个百分点。

然而，报告相信，今后劳动力对香港经济增长的贡献将受两大负面因素所限:不利的人口结构；劳动人口参与率继续攀升的空间有限。同时，人力资本累积需时，短期内难望出现重大转变，人力资本提升料难以完全抵销人口老化之影响，所以估计劳动力对今后经济增长的贡献将难及以往。

另一方面，报告认为资本深化可成为经济增长的主要支持因素。香港的资本累积速度与亚洲各国同样出现下滑，但背后原因则不同。香港资本累积速度骤然下降，很大程度受当时本地房屋政策调整之影响。但自2010年以来，港府房屋政策重心已转往解决房屋供应不足的问题。由于与建筑相关的投资占本港总投资量近四成，这可望直接带动资本深化，并透过引导住宅及商舖租金回到较合理水平，刺激其他固定资产投资。

至于生产力亦仍有提升空间，报告假设美国生产力保持过往的趋势增长，根据该行的模型显示在未来五年，单是生产力提升便可推高本港经济年均增长1.7个百分点，因此其认为在未来一段时间，科技发展仍可对促进本地经济发展起重要作用。

综合各项因素，报告预期预期未来五年本港经济每年平均增长3.3%，低于2010年至2013年年均4%的增速。（完）

(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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