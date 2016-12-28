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时事要闻 | 2016年 12月 28日 星期三 08:36 BJT

香港入冬以来的首宗人类感染H7N9的病例死亡

路透香港12月27日 - 香港卫生署卫生防护中心周二称，一名感染甲型禽流感(H7N9)的75岁香港男子于12月25日死亡。这是香港今年入冬以来的首宗外地传入人类感染H7N9的病例。

香港上周确诊了这例今年入冬以来的首宗人类感染H7N9病例，这名男子近期曾前往过中国内地。

韩国和日本上周初下令扩大禽类扑杀以控制本国禽流感疫情，他们在过去一个月已经扑杀了数以千万计的禽类。但在日本及韩国造成禽流感疫情的是另一种病毒株。

今冬以来，中国至少已有七人感染H7N9禽流感，两人死亡。(完)

(编译 侯雪苹；审校 李婷仪)

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