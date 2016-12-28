香港入冬以来的首宗人类感染H7N9的病例死亡

英国停止与美国共享曼彻斯特爆炸案信息--BBC
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透香港12月27日 - 香港卫生署卫生防护中心周二称，一名感染甲型禽流感(H7N9)的75岁香港男子于12月25日死亡。这是香港今年入冬以来的首宗外地传入人类感染H7N9的病例。
香港上周确诊了这例今年入冬以来的首宗人类感染H7N9病例，这名男子近期曾前往过中国内地。
韩国和日本上周初下令扩大禽类扑杀以控制本国禽流感疫情，他们在过去一个月已经扑杀了数以千万计的禽类。但在日本及韩国造成禽流感疫情的是另一种病毒株。
今冬以来，中国至少已有七人感染H7N9禽流感，两人死亡。(完)
(编译 侯雪苹；审校 李婷仪)
路透伦敦5月25日 - 英国广播公司(BBC)周四表示，英国警方已停止与美国共享曼彻斯特自杀式爆炸案的信息，此前关于调查情况的细节外泄惹怒了英国政府。
路透雅加达5月25日 - 雅加达一公车总站周三疑似发生自杀炸弹攻击，造成三名执勤员警丧生，印尼总统周四呼吁民众保持冷静；当局指称这起事件有着一些全球伊斯兰好战份子的特征。
路透伦敦5月25日 - 英国卫报报导称，在周四布鲁塞尔北约峰会上，英国首相特雷莎·梅将当面向特朗普提出对美国泄露曼彻斯特爆炸案情报的担忧。