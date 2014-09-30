香港恒指创28个月最大单月跌幅

中国人寿首季净利增长17% 因业务结构改善及投资收益增加
路透香港4月27日 - 中国最大寿险企业中国人寿周四公布，今年首季净利同比增长17%，因业务结构改善及投资收益增加。
路透香港9月30日 - 香港恒生指数周二跌至三个月新低，本月出现2012年5月以来最大单月跌幅，因投资者在香港出现数十年最严重动荡局面的情况下抛售股票。
投资者对于中国政府下一步会如何回应的忧惧有所加深。成千上万的示威者仍然拥堵在香港街道上，继续对中国政府保持压力，使之面临25年来最严重的政治挑战之一。
恒生指数.HSI收跌1.3%，报22,932.98点。在9月的21个交易日中，该指数只有五个交易日上涨。本月该指数累计下跌7.3%。周二的跌势也拖累该指数报出季度跌幅，本季度累计跌1.1%。
恒生国企指数.HSCE今天下跌1.2%，本季度累计跌0.2%。
银行和房地产开发类股跌幅最大。汇丰控股(0005.HK)跌1.4%，长实(0001.HK)也挫跌1.4%。
香港市场周三和周四适逢公共假日休市。(完)
(编译 王颖；审校 张涛/杜明霞)
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