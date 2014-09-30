香港恒指创28个月最大单月跌幅

路透香港9月30日 - 香港恒生指数周二跌至三个月新低，本月出现2012年5月以来最大单月跌幅，因投资者在香港出现数十年最严重动荡局面的情况下抛售股票。

投资者对于中国政府下一步会如何回应的忧惧有所加深。成千上万的示威者仍然拥堵在香港街道上，继续对中国政府保持压力，使之面临25年来最严重的政治挑战之一。