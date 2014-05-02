香港《经济日报》：期指失守22,000 恒指料跟随--5月2日

5月2日期指失守22,000，恒指料跟随 /林瑞芬

期指周三收报21,837，失守22,000，引导意向强。恒指收报22,133，跌1.42%，迎五穷月份，步随失守心理关口22,000的机会不小。周二尾市因市场偷步炒作“沪港通”详情公布而挟升，瞬间在周三跌市中消减，可见投资者之信心偏弱。老实讲，“沪港通”就算明日可行，但以中国经济表现牛皮，未完成转型前，还是不可能成拐点催化剂。企业有利润，还不是股价上升绝对保证，企业有持久稳定派息政策，还要看股份的供求因素，市场资金面因素，太多因素需要全盘考虑。“沪港通”确只是种下中期利好的种子，成长要看环境而定。

4月咁难得有“沪港通”好消息，但港股都好似心电图一样，震一震，又已打回原形。强势蓝筹股暂时不见有，年初强势股类科网股与濠赌股脚步浮浮，腾讯(0700.HK)周三失守500港元，收报483.2港元，急插5.2%，考验450港元；金山软件(3888.HK)又挫8.4%至23.85港元，双顶量度跌幅目标22.5港元可能好快见。虽有好季绩，但中介人走路又涉洗黑钱，加上赌牌续约政策未明朗，濠赌股本周季结又似乎被续减持提款。周三见跌势仍未止，金沙中国(1928.HK)跌2.2%，银河娱乐(0027.HK)跌2.3%，见图股价一浪走低于一浪。

内银股反弹力又不见得有，纵有都短暂，蛇无头不行势明显。从今年首季报表显示，内银股面对不良贷款余额和不良率“双升”的压力加深。统计显示，一季度中国银行(3988.HK)不良贷款新增70.49亿港元，快接近去年全年78.23亿港元的新增量；农行(1288.HK)一季度新增42.13亿港元，而去年全年新增不良贷款仅19.33亿港元；建行(0939.HK)新增55.44亿港元，已经超过去年全年新增额106.46亿港元的50%；工行(1398.HK)新增68.61亿港元，接近去年新增额的30%；交行(3328.HK)一季度不良贷款相对较为平稳，新增17.48亿港元。总计下来，今年一季度以上5大行的不良贷款就激增254亿港元；而去年全年5大行不良贷款才新增468.31亿港元，一季度不良贷款新增额已经超过了去年全年的50%。至于5大行的不良率，也呈现上升趋势，仅农行不良率与2013年持平，为1.22%。

一季度末，中行不良率为0.98%，上升0.02%；建行为1.02%，上升0.03%；工行上升0.03%至0.97%；交行上升0.04%至1.09%。农行、建行高层已不讳言，未来不良贷款余额及不良贷款率均会上升。虽然，预计作为百业之母，内银股点都保持总体贷款质量稳定，大型系统性风险还是可控，但投资者心中有刺，至少等待不良贷款率趋升势呈拐点，方言放下戒心。如此，内银股又可以上升动力又可以有几大憧憬！

内银再跌买，减坏帐风险 /余少文

昨日表示内银股首季业绩令人有惊喜，但认为深度调整才吸纳，是因为内银股不良贷款“双升”外，40%内银净息差收窄，资产质素有转差迹象。内银今年首季业绩有惊喜，加上经济通预测，内银股今年预测息率平均约6.3厘，在扣除10%股息税后，仍有5.6厘；如只计算4大行工商银行(1398.HK)、建设银行(0939.HK)、农业银行(1288.HK)和中国银行(3988.HK)，合计预测息率平均约7.5厘，只要股价再跌多少少，息率在扣除股息税后仍有7厘息，可以说内银股尤其四大行有其吸引力。

但仍然认为要内银股作深度调整才吸纳原因，是担心内银股的资产质素出现变化，因为资产一旦转差，拨备便要加大，盈利会受挤压，未来息率或会下降，即目前预测息率会偏高。当然，已披露首季业绩的11家内银股，只有工行、交通银行(3328.HK)和光大银行(6818.HK)盈利增长低于10%，但有40%银行净息差较去年底下降，随着人民银行明确要加快利率市场化，今年净息差颇大机会进一步收窄。除了哈尔滨银行(6138.HK)没有提供指标数据外，综合余下10家银行数据，发现首季整体贷款额上升4.8%，较去年同期升5.5%为低，当中以光行和中信银行(0998.HK)不良贷款升幅最劲，上升18%，紧随其后是中行的10%。但在撇除光行因缺乏去年详细数据后，9行首季不良贷款合计上升311亿人民币，高于去年4个季度由124亿至183亿人民币不等的增长，为银行业贷款质素响起警号。

而首季不良贷款率只有重庆农村银行(3618.HK)下降，农行持平外，其他8家有介乎0.02%至0.12%不等的升幅。由于银行业首季不良贷款“双升”，若然年内未有改善，将对股价带来压力。银行业去年第四季存款按季下跌，以百分比平均值计算，2013年首季按季仍有7.8%增长，但到第四季环比增长降至0.2%，其中工行、民生银行(1988.HK)和招商银行(3968.HK)四季度存款减少，故各大银行今年首季积极吸收存款，存款额升6.6%，或是银行业净息差下降及拆借成本上升的原因。

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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