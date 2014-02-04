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中国财经 | 2014年 2月 4日 星期二 16:38 BJT

港股深跌近3%创近一年半来最大单日跌幅 联想集团暴跌

路透香港2月4日 -香港股市周二放量下挫，单日跌幅创近一年半最大，与中国经济增长敏感的板块下跌。投资者结速农历新年假期返回市场后，步其他地区市场下跌后尘。

恒生指数.HSI收低2.9%，报21,397.8点，创2012年7月23日以来最大单日跌幅。恒生国企指数.HSCE大跌3.1%，收报9,509.7点。

周二下挫后，香港股市两大股指均只略高去年7月和8月以来的支撑位。恒生指数支撑位在21,300附近，恒生国企指数支撑位在9,400点。

联想集团是早盘成交活跃的最大推手，联想股价暴跌16.4%，创2009年1月以来最大单日跌幅。

许多券商下调联想评级，因担忧最近的交易可能稀释公司利润。

日本放送协会(NHK)周六报导称，日本索尼(6758.T)和联想正在商讨，可能建立合资公司接收索尼赔钱的Vaio个人电脑海外业务。联想拒绝对此评论。索尼称报导不实。(完)

(编译 田建华; 审校 蔡美珍)

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