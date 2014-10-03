香港政府总部工作员工今天无需返回工作地点 因通道受阻

英国首相特雷莎·梅要求提前大选 以强化退欧协商立场
路透伦敦4月18日 - 英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)周二要求在6月8日提前大选，称英国反对党反对她的退欧计划，可能导致退出欧盟谈判存协商立场弱化的风险。
路透香港10月3日 - 香港政府周五宣布，由于通往添马政府总部的通道受阻，今日政府总部暂停开放，在政府总部工作的员工无需返回工作地点，并应按照所属决策局或部门的应变计划工作。
受到＂占中＂集会影响，金钟一带近日部份主要干道被民众占领，交通瘫痪。而示威者昨日亦一度企图包围政府总部前道路，但被另一些示威者阻止。
行政长官梁振英昨天深夜联同政务司司长林郑月娥召开记者会，称将尽快安排与学生代表会面，讨论政改问题；并指如果有任何示威人士包围甚至冲击占领这类政府大楼、警察总部、行政首长的办公室，或者是警察总部等，后果是严重的。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透伦敦4月18日 - 朝鲜一位高级官员告诉英国广播公司(BBC)，朝鲜将继续定期测试导弹，美国若对朝鲜采取任何军事行动都将导致“全面战争”。
路透东京4月18日 - 日本内阁官房副长官萩生田光一称，美国副总统彭斯及日本首相安倍晋三周二一致认为，两国需要说服中国在应对朝鲜问题上发挥更大作用。