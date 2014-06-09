《信报》：中国经济＂体检＂呈弱 金融风险进敏感期

6月9日社评 -
中国海关总署昨天发布了今年头5个月外贸数据，进出口表现由前4个月的下降转为正增长。5月份按美元计价，出口增速达7%，使出口不振的局面乍露转机。然而，整体经济下行之势未能扭转。国际货币基金组织（IMF）日前更警告，中国经济存在明显的脆弱性，并敦促中国须及早遏制金融风险。
IMF把中国明年经济增长预测由原来7.3%，下调至7%；今年增速虽仍有7.5%，但却指中国应该避免进一步刺激，而应专注降低金融风险。
事实上，年前全球金融海啸爆发后，中国经济能够保持强劲增长，是高度依赖信贷和投资刺激经济活动所致，但这样一来，经济内部的脆弱性也不断增加，杠杆水平持续升高，损害了金融部门、地方政府和企业的资产负债状况。在这种情况下，＂盘活信贷存量，用好增量＂，是不得不行的政策选择。国务院两次采用＂定向降准＂方法，避免＂全面放水＂，其实反映了政府亦高度警惕金融风险笼罩头顶的威胁。
国基会建议中国应逐年减少地方政府债务，每年减少约5,700亿元人民币，为金融风险取得纾缓空间。但这减少之数相当于GDP约1%。
近期，多家外资银行纷纷发表报告，评估中国经济在＂微刺激＂下增速的变化。个别把中国今年GDP增速调降至7.1%，认为中国地方债务高企，需要适当把经济增速放缓，以寻求更加可持续的发展空间，的确有一定道理。
显然，中国金融风险近期有加速之势，包括银行不良贷款持续增加、信托公司出现兑付危机、企业债违约风险浮现。如今IMF发出警示，无疑突显了金融风险当前进入了敏感期。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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