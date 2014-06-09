香港《经济日报》：美国职场似好未好 碍储局加息

6月9日社评 -
上月美国失业率续保持6.3%的逾五年低位，未如预期回升至6.4%，且上月非农新增职位达21.7万份，略胜预期，在金融海啸后已累计创造880万个新职位，补回海啸期间流失的870万个职位。市场除憧憬美国复苏利好美股，更关注就业市场若续回暖，储局会否提前加息。
储局加息时机的关键，固是就业何时复苏。外界预期储局最快明年中才加息，其底因应是失业率数字，已难反映美国就业市场实况，就业数据和复苏动力之间有明显落差。
事实上，储局要观察就业市场，除看非农新增职位和失业率外，必须明白背后的实质表现，此应有两方面。
其一，职位增长数目仍不足。美国劳动参与率由海啸前约67%，跌至上月62.8%的近30年低位，正好反映职位增长未能充分吸纳劳动力，有分析指若计算不积极求职者，实质失业率仍高企在9.7%，而非6.3%。
其二，新职位质素低。近年美国的新增职位，以低薪工作为主；美国劳工部的数据亦显示，目前的兼职工作较海啸前大增近200万份，全职工作则减少近200万份。
正因美国就业人口比例不升反跌、觅得工作仍多是低薪职位，形成就业数据看似理想，但国民收入增长有限，故经济增长步履蹒跚。美国上季经济增长按季倒退1%，是三年来首见萎缩，足见就业市场似好非好，对复苏支撑实有限。
故储局对就业的关注，不单是新增职位和失业率等表面数据，更需关注有多少美国人觅得工作、赚钱能力有否增加，以增消费撑复苏。除非职场实质改善加快，否则储局难加快迈出加息第一步。
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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