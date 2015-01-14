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路透中文国际短讯 | 2015年 1月 14日 星期三 14:45 BJT

香港周四起暂停推行投资移民计划--特首

香港特区行政长官梁振英周三向立法会宣读2015年施政报告称，将自周四起暂停推行＂资本投资者入境计划＂（即投资移民）。此举以优化措施招揽外来人才和专才。根据目前资本投资者入境计划，申请投资移民的投资门槛为1,000万港元。路透
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