香港《文汇报》：必须遏止“本土派”冲击内地游客

2月23日

“本土派”组织到并不存在所谓水货客的荃湾搞事，不过是借题发挥，以反水货客之名，狙击内地旅客，挑起两地民众对立。其真正目的就是制造两地隔离。对于“本土派”组织煽动的这种“变种港独”，社会必须警惕并大力遏止。

荃湾是传统住宅区，加上由于交通不如屯门、沙田便利，一直以来都鲜见水货客特意到荃湾购物。即使有内地旅客，其人数亦不至于影响到当区居民生活。“本土派”组织以反水货客为名到荃湾抗议，暴露其所谓反水货客行动不过是一场政治炒作。

“本土派”组织不断发起“反水货”行动，肆意辱骂内地游客，围堵他们光顾的店舖，对香港留下极其负面的印象，显然是拆香港招牌，倒香港米。“本土派”以暴力狙击挑拨两地民众对立，真正目的就是为“港独”张目。“港独”势力不断破坏两地民众感情，挑战中央，损害香港利益，各界必须敢于抵制。

水货客问题无疑影响市民生活，但解决办法并非诉诸民粹，而是通过政策纾缓水货客问题，一方面应研究优化现时的“一签多行”政策，打击水货客行动；另一方面加快兴建边境购物城，以疏导内地的庞大客流，既有利经济，也减少对民生的影响。同时，市民应分清楚水货客与内地旅客。内地旅客来港观光消费，为香港带来经济收益、创造就业职位，香港理应欢迎四方客来临。作为一个自由港和购物天堂，香港更没有阻止旅客来港之理，有序开放“个人游”城市，对香港利大于弊。政府应做好相关的旅游配套工作，防止被别有用心者肆意炒作，损害香港的对外形象。(A06)

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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