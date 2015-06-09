电能实业与长江基建向卡塔尔投资局出售港灯共19.9%权益

路透香港6月9日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用事业分支--电能实业(0006.HK)以及长江基建(1038.HK)周二向卡塔尔投资局出售其所持港灯电力投资(2638.HK)总共19.9%权益，以强化现金流。

电能实业在一份声明中称，该公司向卡塔尔投资局出售港灯16.53%权益，作价超过76.81亿港元；连同向长江基建额外购入3.37%港灯股权，卡塔尔投资局将最终持有港灯19.9%策略性权益。

电能实业主席霍建宁表示，“我们期望是次建立的合作伙伴关系，将在未来为集团带来重大的利益。”

他并称，受惠于是次交易，电能实业除将进一步强化其资金流，令其可以继续在环球能源市场寻找新的机会，亦同时保持十分稳健的财务状况。

以电能实业公布的交易作价计算，港灯的估值约465亿港元，与港灯周一的市值467亿港元有0.4%折让。而卡塔尔投资局的持股价值近93亿港元。

消息于中午公布后，港灯午盘初段股价好淡争持。香港时间14:10，跌0.19%，报5.27港元；电能实业则跌3.59%，报68.55港元。

电能实业称，预计出售港灯电力投资股份将录得亏损约4.55亿港元，将计入2015年度的综合损益表内。完成出售股份后，电能实业在港灯电力投资的持股量将降至33.37%，符合其于港灯上市时承诺将持股量维持在30-49.9%。

港灯即时宣布委任卡塔尔投资局两名代表为董事局之非执行董事，分别是Qatar Electricity & Water CoQEWC.QA董事总经理Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI以及卡塔尔投资局基建部门主管Deven Arvind KARNIK。（完）

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(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)

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