电能实业与长江基建向卡塔尔投资局出售港灯共19.9%权益

中国上市钢企预计2016年取得较好财务业绩
路透新加坡1月20日 - 几家中国上市钢铁企业预计，由于政府努力削减过剩产能帮助产品价格改善以及自身采取的成本控制措施，2016年要么会恢复盈利，要么录得强劲的净利增长。
路透香港6月9日 - 香港富商李嘉诚旗下基建及公用事业分支--电能实业(0006.HK)以及长江基建(1038.HK)周二向卡塔尔投资局出售其所持港灯电力投资(2638.HK)总共19.9%权益，以强化现金流。
电能实业在一份声明中称，该公司向卡塔尔投资局出售港灯16.53%权益，作价超过76.81亿港元；连同向长江基建额外购入3.37%港灯股权，卡塔尔投资局将最终持有港灯19.9%策略性权益。
电能实业主席霍建宁表示，“我们期望是次建立的合作伙伴关系，将在未来为集团带来重大的利益。”
他并称，受惠于是次交易，电能实业除将进一步强化其资金流，令其可以继续在环球能源市场寻找新的机会，亦同时保持十分稳健的财务状况。
以电能实业公布的交易作价计算，港灯的估值约465亿港元，与港灯周一的市值467亿港元有0.4%折让。而卡塔尔投资局的持股价值近93亿港元。
消息于中午公布后，港灯午盘初段股价好淡争持。香港时间14:10，跌0.19%，报5.27港元；电能实业则跌3.59%，报68.55港元。
电能实业称，预计出售港灯电力投资股份将录得亏损约4.55亿港元，将计入2015年度的综合损益表内。完成出售股份后，电能实业在港灯电力投资的持股量将降至33.37%，符合其于港灯上市时承诺将持股量维持在30-49.9%。
港灯即时宣布委任卡塔尔投资局两名代表为董事局之非执行董事，分别是Qatar Electricity & Water CoQEWC.QA董事总经理Fahad Hamad A H AL-MOHANNADI以及卡塔尔投资局基建部门主管Deven Arvind KARNIK。（完）
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(记者 雷美珍; 审校 曾祥进)
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