独家：ASIFMA向香港证监会建言需更多时间为沪港通做准备

路透上海10月22日 - 根据路透看到的信件内容，亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)日前致信香港证监会，要求更多时间为沪港通开通做准备，因目前一些规则尚不明确。

该协会在上周五发给香港证监会的信中，建议提前一个月预告沪港通的启动时间。而目前大多市场人士预期沪港通将于下周一（27日）启动。

ASIFMA在信中表示，该协会会员不能在下周开始交易，因为仍存在一些不确定因素，例如资本利得税尚需厘清、以及一些技术问题等。而且一旦各项细节确定，投行亦需要时间来调整交易系统和准备客户文件。

亚洲证券业与金融市场协会(ASIFMA)是一个独立的地区性行业协会，由买方和卖方市场60多个领先金融机构组成，包括银行、资产管理公司、律师事务所、市场基础设施服务提供者等。

中国证监会今年4月公布将开展沪港通试点，需时六个月准备，即10月可以开通，惟具体实施日期视乎各方准备情况而定，迄今尚未作正式公布。

试点初期，对人民币跨境投资额度实行总量管理，并设置每日额度。其中，沪股通总额度为3,000亿元人民币，每日额度为130亿元；港股通总额度为2,500亿元，每日额度为105亿元。（完）

(编译 林琦; 审校 张喜良)

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