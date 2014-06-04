独家：和记黄埔与VIMPELCOM重启合并意大利移动业务谈判--消息

路透伦敦6月3日 - 根据数位消息人士透露，和记黄埔0013.HK与俄罗斯电信企业VimpelcomVIP.O重启合并旗下意大利移动部门的谈判，这或许受到和记黄埔子公司3 Ireland在爱尔兰的收购上周获得批准的激励。

“谈判再次启动了。”消息人士之一表示。该人士要求匿名。

消息人士称，Vimpelcom聘请摩根士丹利担任交易的顾问。高盛则为和记黄埔提供服务。Mediobanca预计也将参与。

Vimpelcom、Wind、和记黄埔、高盛、摩根士丹利和Mediobanca的发言人均拒绝置评。

据消息人士，过去六个月里双方的谈判走走停停，去年12月时曾非常接近达成协议。和记黄埔收购O2爱尔兰获批，以及Wind债务实现部分再融资，是推动双方继续开展谈判的动力。

Wind高达95亿欧元(130亿美元)的债务，一直是交易的障碍。不过4月时一项债务再融资计划的条款，明确允许该公司转让所有权。

和记黄埔子公司3 Ireland上周终于获得当局批准，将以10亿美元现金从Telefonica(TEF.MC)手中购得O2爱尔兰业务。此前和记黄埔同竞争监管机构进行了长期谈判，安抚了当局对于电信网络运营商数量从四家减少到三家的疑虑。

此次收购交易，是和记黄埔旗下电信业务3 Group增强欧洲市场地位的最新行动。18个月以前，3 Austria曾以17亿美元价格购得法国Orange(ORAN.PA)在奥地利的业务，当时也是说服了当地监管机构的反对。

眼下和记黄埔把目标对准了意大利，3 Italia是该国四家电信运营商中规模最小的一个，排在Telecom Italia Mobile(TLIT.MI)，沃达丰(VOD.L) 和Vimpelcom的子公司Wind之后。

去年和记黄埔一度接洽Telecom Italia并提议合并它们的移动业务，但被Telecom Italia的主要股东否决。

如果和记黄埔此次能够和Wind达成一致，那么下一步就需要让欧洲监管机构相信，减少移动网络运营商的数目实际上对消费者有利。

这可能会成为一个重要的先例，因为欧盟执委会将在7月10日之前，就是否批准Telefonica Deutschland(O2Dn.DE)收购荷兰KPN(KPN.AS)的德国子公司E-Plus一事做出决定。Telefonica Deutschland(O2Dn.DE)希望以约120亿美元完成交易。

**WIND的转变**

Wind的2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为19亿欧元，几位熟悉该公司的消息人士说，估值可能为不计债务后的6.5倍EBITDA。

几位了解Vimpelcom想法的消息人士说，在与和记黄埔交易之前，Vimpelcom可寻求透过增资、或者以剥离资产来增加现金的方式来增加Wind的权益。

几位熟悉内情的消息人士说，外界早已预期Wind可能会以5亿欧元出售其在意大利的电信线柱，但由于Vimpelcom与和记黄埔恢复谈判，所以出售程序尚未启动。

收购Wind的控股股权是此前谈判陷入僵局的症结所在，因为有来自Vimpelcom最大股东Altimo的阻力。Altimo是俄罗斯富豪Mikhail Fridman的Alfa Group旗下电信投资部门。

不过如果和记黄埔是以全部现金交易的提议而重回谈判桌，就像其收购O2爱尔兰那样，那么Fridman可能会被吸引，因为这对强化Wind资产负债表将有助益，且可让所有Vimpelcom股东如释重负。(完)

(编译 洪曦/李婷仪; 审校 李春喜)

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