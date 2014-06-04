独家：和记黄埔与VIMPELCOM重启合并意大利移动业务谈判--消息

民生银行违规发售私银理财 以填补约30亿票据造假窟窿--财新
路透北京4月18日 - 据中国财经媒体--财新网周二报导，全国性股份制银行--民生银行北京分行航天桥支行违规向私人银行客户发售理财产品用以表外放贷，填补约30亿元人民币的票据造假窟窿。目前该支行行长张颖已被公安部门控制，支行副行长肖野“失联”尚未归案。
路透伦敦6月3日 - 根据数位消息人士透露，和记黄埔0013.HK与俄罗斯电信企业VimpelcomVIP.O重启合并旗下意大利移动部门的谈判，这或许受到和记黄埔子公司3 Ireland在爱尔兰的收购上周获得批准的激励。
“谈判再次启动了。”消息人士之一表示。该人士要求匿名。
消息人士称，Vimpelcom聘请摩根士丹利担任交易的顾问。高盛则为和记黄埔提供服务。Mediobanca预计也将参与。
Vimpelcom、Wind、和记黄埔、高盛、摩根士丹利和Mediobanca的发言人均拒绝置评。
据消息人士，过去六个月里双方的谈判走走停停，去年12月时曾非常接近达成协议。和记黄埔收购O2爱尔兰获批，以及Wind债务实现部分再融资，是推动双方继续开展谈判的动力。
Wind高达95亿欧元(130亿美元)的债务，一直是交易的障碍。不过4月时一项债务再融资计划的条款，明确允许该公司转让所有权。
和记黄埔子公司3 Ireland上周终于获得当局批准，将以10亿美元现金从Telefonica(TEF.MC)手中购得O2爱尔兰业务。此前和记黄埔同竞争监管机构进行了长期谈判，安抚了当局对于电信网络运营商数量从四家减少到三家的疑虑。
此次收购交易，是和记黄埔旗下电信业务3 Group增强欧洲市场地位的最新行动。18个月以前，3 Austria曾以17亿美元价格购得法国Orange(ORAN.PA)在奥地利的业务，当时也是说服了当地监管机构的反对。
眼下和记黄埔把目标对准了意大利，3 Italia是该国四家电信运营商中规模最小的一个，排在Telecom Italia Mobile(TLIT.MI)，沃达丰(VOD.L) 和Vimpelcom的子公司Wind之后。
去年和记黄埔一度接洽Telecom Italia并提议合并它们的移动业务，但被Telecom Italia的主要股东否决。
如果和记黄埔此次能够和Wind达成一致，那么下一步就需要让欧洲监管机构相信，减少移动网络运营商的数目实际上对消费者有利。
这可能会成为一个重要的先例，因为欧盟执委会将在7月10日之前，就是否批准Telefonica Deutschland(O2Dn.DE)收购荷兰KPN(KPN.AS)的德国子公司E-Plus一事做出决定。Telefonica Deutschland(O2Dn.DE)希望以约120亿美元完成交易。
**WIND的转变**
Wind的2013年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约为19亿欧元，几位熟悉该公司的消息人士说，估值可能为不计债务后的6.5倍EBITDA。
几位了解Vimpelcom想法的消息人士说，在与和记黄埔交易之前，Vimpelcom可寻求透过增资、或者以剥离资产来增加现金的方式来增加Wind的权益。
几位熟悉内情的消息人士说，外界早已预期Wind可能会以5亿欧元出售其在意大利的电信线柱，但由于Vimpelcom与和记黄埔恢复谈判，所以出售程序尚未启动。
收购Wind的控股股权是此前谈判陷入僵局的症结所在，因为有来自Vimpelcom最大股东Altimo的阻力。Altimo是俄罗斯富豪Mikhail Fridman的Alfa Group旗下电信投资部门。
不过如果和记黄埔是以全部现金交易的提议而重回谈判桌，就像其收购O2爱尔兰那样，那么Fridman可能会被吸引，因为这对强化Wind资产负债表将有助益，且可让所有Vimpelcom股东如释重负。(完)
(编译 洪曦/李婷仪; 审校 李春喜)
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