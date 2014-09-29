香港示威活动频发吓退内地游客 零售业颓势加深

路透香港9月29日 - 香港民众示威活动频现，令内地游客对港望而却步，给营收持续放缓的当地零售商带来更多压力。

香港中环周日陷入一片混乱，支持民主的示威者聚集在警方设置的路障周围，数百名警察在街道和人行道上拉起警戒线，由于数名立法会议员被逮捕，集会现场的紧张气氛加剧。警察使用催泪弹驱散抗议人群。

由于十一期间香港将有示威行动，大陆游客国庆长假很可能回避香港，香港零售销售有可能会持续六个月以来的下滑趋势。

因为北京当局的反腐行动，前往这个购物者天堂的内地游客已有所收敛，不再像以前那么大手大脚地花钱消费，这已让香港商业活动受到冲击，如今当地商家又面临着团体旅游数量减少的问题。

此外，据数据显示，那些每天出入香港的人，如今对家庭日用品和婴儿奶粉，比对奢侈手袋和高端时装更感兴趣。

旅行社表示，中国内地游客数量已最多下降30%，对于10月1日开始的黄金周假期是个不好的兆头。十一黄金周通常是零售商赖以提高销售的繁忙时期。

“对于海外旅游者来说，他们不是很了解占领中环行动，但他们担心是否会出现暴乱或者大规模集会。如果局势动荡的话，他们担心退款政策，”香港入境旅游接待协会会长梁耀霖在提及旅游退款时称。

他称，中国内地游客数量下降20-30%并不让人意外，过去亦曾有旅游团人数从约40人降至20-30人的情况。

中国经济放缓对于奢侈品生产业者是个负面因素，香港零售相关类股近期已遭到抛售，因消费者人气偏弱且香港政局不稳导致的不确定性。普拉达(Prada SpA)(1913.HK)香港上市股票的价格已跌至26个月最低位。

“我们关注局势发展，”化妆品连锁店莎莎国际(0178.HK)发言人称，“莎莎正在密切关注这一事件，我们将在适当的时候采取应变措施。”

**其它更受欢迎的旅游目的地**

“社会和政治紧张气氛显然让一些人不会选择来香港，因为很明显大家还有许多其它选择。如果你是一个有钱的中国内地游客，可能已经来过香港两三次了，那么你还有其它更受欢迎的地方可以去，”汇丰从事奢侈品及运动产品研究的Erwan Rambourg称。

他提到，诸如韩国和日本就是主要的旅游地。

据瑞士信贷数据，香港零售业相当依赖中国大陆游客，后者贡献了香港2013年约三分之一的零售销售。

前景仍不乐观，奢侈品需求继续下滑，而本地居民支出仍然低迷。

香港零售管理协会已将香港2014年零售销售增速从12%下修至5%，恒生银行的成长预估也从13%调降至5%。2013年零售销售总值增长11%。

不过中央商务区的部分零售商和购物者并不太担心抗议的影响。

“如果我们中环店铺受到影响，将考虑缩短营业时间，以保证员工和顾客安全，避免损失，”周大福珠宝(1929.HK)发言人表示。

“我们认为对我们生意影响不大，因为顾客可以去我们在别处的店铺。”

一位20多岁的张姓大陆游客表示，她仍会照常购物。她正在学生罢课抗议的闹市区购物。

“香港商场很多，我们还可以去别处。”

香港游客及零售销售图表：link.reuters.com/wuj92w (完)

(编译 白云/于春红/朱晓军；审校 屈桂娟/张明钧)

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