《信报》：拜登权充和事老 谋促成中日对话

（12月4日社评）

美国副总统拜登今天将抵达北京，东海防空识别区引发之剑拔弩张能否得到缓和，成此行焦点。拜登此行，是为向世人明确美国的战略意图。中国偏在拜登到访前10天，突然宣布设立覆盖钓鱼岛在内的东海防空识别区，拜登不得不处理由此而引起的纠纷。

美国此前已再三申明反对北京划定的防空识别区，但又同意商业航空公司向中国提交飞行计划书。但白宫发言人于拜登抵达东京同日，在新闻发布会上针对空识区的发言措辞强硬，直指中方的企图挑衅行为，会引起误判风险导致区域紧张升温。

拜登在会晤日本副首相麻生太郎后，随行官员表示，美方提出两点呼吁，一是中方应保持克制；二是避免其他破坏地区稳定的行动，包括单方面再设新的防空识别区。

美国为自身利益，一方面要力挺盟友日本，另一方面又不愿太刺激中国，拜登此行当不可避免提及防空识别区，但相信他不会提出强硬主张，而是要求中方不再有进一步行动。

中国设立东海防空识别区，除了是钓鱼岛争端的延伸，也是中国海洋战略和海空军长远部署所需，北京对美日相迫当不易让步，只是中方实在不愿与日演至军事交锋。

拜登昨在记者会上敦促日本尽快与中国设立危机管控机制，恰恰中方曾提出而遭日方否决，拜登容或展开促成中日双方坐下来沟通对话的斡旋。

拜登访华，身负化解空识区引起的风波以外，北韩和伊朗核问题等，也是美国谋求中国合作应对的重点事务，华盛顿政府在中日之间拿揑平衡，保持东亚二强斗而不破，才符合美国的最大利益。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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