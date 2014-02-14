《信报》：A股教父放后市明灯

（2月14日社评）

A股教父放后市明灯/ 习广思

市场对中港股市“2月红”抱有期望，早前提及资金、市场及政策三大层面在2月的压力释放，或为中港股市带来一阵反弹。股市在1月急挫，很大原因来自资金打新造成分流，最近相关数据陆续出现，中国内地媒体统计，短短13个交易日内，基金参与新股而持续至今的话，账面利润是34.4亿人民币。基金打新成绩斐然，全赖当局严打“三高”，上市公司应以低价招股，令打新安全边际更高。2月是IPO空窗期，以致资金回流主板的猜想，在某程度上有根据，但3月IPO再来时，大市能否再升，又有疑问。港股反弹多日，昨日跟随外围及A股回软，恒指收报22,165点。大市成交额625亿港元，沽空比率10.5%。过去几日反弹市，以大落后板块反弹为先，而大行推介亦以落后股为主，落后消费股、航运股都见有推介，意味着投资者仍在落后板块中发掘机会。

三间大行同时推介中远太平洋(1199.HK)，瑞银指出，理由是股价大跌兼跑输；大摩指出，1月份进出口数据胜预期，未来30日内上升机会达80%；摩通指出，业务转型及经营改善未反映到股价上。说到底，就是向客户推介落后股。指数反弹空间不大，但落后股仍是投资者的目标，除航运股外，中资金融、基建、资源仍是落后股。

指数急跌再反弹，但板块轮动才是真章。大市下跌由强势股带领，至今为止濠赌股仍无法弹起，开始见转弱迹象，银娱(0027.HK)暂时在70港元水准找支持，一旦失守仍会续弱。另外，强势板块科网股、新能源及环保股，留意科网股开始汰弱留强。腾讯(0700.HK)持续是指数上落的棋子，昨日股价闯新高后回软，短期仍是整固居。留意一批支付概念、手游等科网股，部分依靠概念或业绩不佳的股份已率先下跌，环亚智富1390.HK中期少赚55%，昨天股价急跌17%。相反，新能源及环保股经调整过后，开始有转强迹象。国务院强调要消除人民“心肺之患”，部署霾害治理，昨日新能源股全面涨升，中滔环保(1363.HK)、华电福新(0816.HK)股价见新高。雾霾最严重的地方是北京，相关股份理应受惠，但京能清洁能源(0579.HK)被投资者减持套现，股价下跌5%，反而成为短期吸纳机会。(B01)

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日圆再迫近20天线/ 苏子

2014年首季刚好过了一半时间了，但汇市却并无任何令人感到惊喜的表现，各主要货币仍然是以飘忽不定的上落市模式运行，故不少汇市投资者较难在这种市况里取得满意的回报。其实目前汇市最难炒作的地方，在于一旦有数据或消息公布后，汇价可以迅即急升或急跌逾百点子，但随后的走势却可以长时间静止不动，完全没有波幅，使不少在较高位追入市者迫于呆坐至收市，非常无瘾。其实汇市要出现大行情，一定要有明显的主题配合才行成事，例如去年上半年日圆的大弱势便有安倍经济学的炒作主题配合。

本来不少汇市投资者也相信今年联储局收水的主题将成为汇市新一轮的炒作大行情，至于受惠货币将是美元。但可惜目前美元的整体走势在联储局启动收水后，却只是个别发展，即使最被市场人士看好的美元兑日圆，踏入上月下旬后，更一直保持在去年上半年的103.73日圆高位以下争持，完全失去单边升市应有的上升气势。如此现象，实在叫不少看好美元者大失所望。目前市场大户似乎仍无意利用联储局收水此炒作主题大幅推高美元，但目前市场又没有足够的理据令不看好美元者可以有藉口大手狙击美元图利，故令美元目前形成个别发展的拉锯上落闷局。因此，目前在汇市上仍能持续取得可观回报的汇市投资者，其实不少主要是依靠极窄的点差以机械式短炒图利，因此可以完全不用理会美元的大方向究竟是上升还是下跌。

近日有某汇商的高层向表示，近年来大量看大市方向入市的汇市投资者也是损手收场，反而那些利用极窄点差的短线投资者却取得以倍计的可观回报，但他笑说这种“人肉高频交易”所赚的是辛苦钱，不是每个汇市投资者的性格也适合这种交易模式。市场最看好的美元兑日圆昨天曾跌至101.84日圆低位，再次迫近正在上升中的20天SMA重要支持。如失守收市，预料会再度考验上周的100.73日圆低位，若顺利破关而下，预料将再触发日圆利差交易拆仓潮，使汇市大幅波动。(B08)

注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.

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