《信报》：中央摸底崩盘风险 稳定楼市刻不容缓

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
5月26日 - 在全国房价下降趋势浮现、楼市「崩盘风险」上升的忧虑声中，中国住房和城乡建设部近日兵分多路，到各地摸清楼市形势，反映中央已高度警惕房价跌幅过猛造成的连锁反应，不仅对经济产生震荡，一旦地方土地财政萎缩，势将加剧地方政府债务危机风险。
据内地传媒披露住建部日前的调研结果，目前大部分中心城市表现尚算稳定，对经济的冲击不大。不过，市场却开始出现新的分化。原以为三四线城市会糟一些，但结果显示，杭州、贵阳、渖阳等二线城市的情况更为恶劣。以限购令行政手段由上而下打压楼市，会误伤部分一二线城市的实际需求；也对房地产投资需求产生挤出效应，在预期楼市上升时，大量投资或投机资金涌向不实行限购的二三线城市，推高房价，扭曲市场，最终造成今日部分三四线城市「十室九空」、「鬼城」处处的局面。
房地产市道下滑是中国经济当前最大的风险来源。房地产泡沫破裂风险推高地方融资平台风险，继而加剧金融体系的风险，这三大风险如今交缠在一起，相互影响，一旦地方政府土地财政收入萎缩，地方融资平台出现问题，势必产生连锁震动。
虽然中央未必对房地产市场推出划一的松绑政策，限购令也不会「一刀切」正式解禁，但要保障经济平稳，不排除下半年在金融与投资方面会推出一些零星稳定政策。与此同时，由于目前房市分化情况明显，因应个别高风险的城市，中央允许当地政府酌情运用市场调节工具来稳定楼市，保障土地出让金的收入，避免引发地方债务危机，无疑是值得考虑的权宜解困方法。
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路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。