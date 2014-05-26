《信报》：中央摸底崩盘风险 稳定楼市刻不容缓

5月26日 - 在全国房价下降趋势浮现、楼市「崩盘风险」上升的忧虑声中，中国住房和城乡建设部近日兵分多路，到各地摸清楼市形势，反映中央已高度警惕房价跌幅过猛造成的连锁反应，不仅对经济产生震荡，一旦地方土地财政萎缩，势将加剧地方政府债务危机风险。

据内地传媒披露住建部日前的调研结果，目前大部分中心城市表现尚算稳定，对经济的冲击不大。不过，市场却开始出现新的分化。原以为三四线城市会糟一些，但结果显示，杭州、贵阳、渖阳等二线城市的情况更为恶劣。以限购令行政手段由上而下打压楼市，会误伤部分一二线城市的实际需求；也对房地产投资需求产生挤出效应，在预期楼市上升时，大量投资或投机资金涌向不实行限购的二三线城市，推高房价，扭曲市场，最终造成今日部分三四线城市「十室九空」、「鬼城」处处的局面。

房地产市道下滑是中国经济当前最大的风险来源。房地产泡沫破裂风险推高地方融资平台风险，继而加剧金融体系的风险，这三大风险如今交缠在一起，相互影响，一旦地方政府土地财政收入萎缩，地方融资平台出现问题，势必产生连锁震动。

虽然中央未必对房地产市场推出划一的松绑政策，限购令也不会「一刀切」正式解禁，但要保障经济平稳，不排除下半年在金融与投资方面会推出一些零星稳定政策。与此同时，由于目前房市分化情况明显，因应个别高风险的城市，中央允许当地政府酌情运用市场调节工具来稳定楼市，保障土地出让金的收入，避免引发地方债务危机，无疑是值得考虑的权宜解困方法。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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