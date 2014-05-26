香港《经济日报》：泰政变恐迈内乱 亚洲政经难安

2014年5月25日在曼谷街头拍到的图片。 REUTERS/Athit Perawongmetha

5月26日 - 泰国曼谷昨爆反军事政变示威，虽未酿严重伤亡，惟局势日益凶险。今次政变既未获泰王背书，且红、黄衫军组织力更胜从前，泰国恐陷军方与红、黄三方硬碰，增添全球政经风险。

泰国反政府黄衫军与亲政府红衫军严阵对峙，似要打将起来之际，军方在上周四发动政变，并左右开弓清场，既拘禁黄衫军领袖素贴，亦扣留前总理英拉。外界虽期望今次军事政变一如2006年那次般，以军方还政于民和平收场。

国际社会今次普遍不支持泰国军方，美国更迅速中断两国军事合作，而非如2006年般先行观望，此或反映美国亦忧泰国军方难控大局、流血风险不低。

相信泰国军方亦知事态日益危险，故有消息指军方昨已释放英拉，并在今天起向80万米农发放28亿美元大米收购欠款，以图缓和紧张气氛。惟除非军方能在短时间内采强而有力行动镇住大局，否则泰国乱局极可能再升温，甚至演成军方与红、黄衫军三方乱战，令局势更难善罢。

泰国作为东南亚大国，若其政局动荡不安，东南亚以至亚太政治环境势添不稳定因素，经济冲击更恐难避免。

一方面，泰国乱局若恶化，固将重创已疲乏的泰国经济。且泰国亦是东盟十国中第二大经济体，政变冲击波亦将打击东南亚投资环境，拖累区内经济。

另一方面，近年泰国在电子、汽车等产业的全球供应链中，扮演重要角色，其粮食生产对国际亦极重要。

故外界不宜低估泰国军事政变的冲击，必须紧盯其政局，尤其军方与红、黄衫军会否演成内乱，才能更准确掌握政变对区内以至全球政经冲击。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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