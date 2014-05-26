香港《经济日报》：泰政变恐迈内乱 亚洲政经难安

上海核心区甲级写字楼空置率高企状况将延续至2019年--高力
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
5月26日 - 泰国曼谷昨爆反军事政变示威，虽未酿严重伤亡，惟局势日益凶险。今次政变既未获泰王背书，且红、黄衫军组织力更胜从前，泰国恐陷军方与红、黄三方硬碰，增添全球政经风险。
泰国反政府黄衫军与亲政府红衫军严阵对峙，似要打将起来之际，军方在上周四发动政变，并左右开弓清场，既拘禁黄衫军领袖素贴，亦扣留前总理英拉。外界虽期望今次军事政变一如2006年那次般，以军方还政于民和平收场。
国际社会今次普遍不支持泰国军方，美国更迅速中断两国军事合作，而非如2006年般先行观望，此或反映美国亦忧泰国军方难控大局、流血风险不低。
相信泰国军方亦知事态日益危险，故有消息指军方昨已释放英拉，并在今天起向80万米农发放28亿美元大米收购欠款，以图缓和紧张气氛。惟除非军方能在短时间内采强而有力行动镇住大局，否则泰国乱局极可能再升温，甚至演成军方与红、黄衫军三方乱战，令局势更难善罢。
泰国作为东南亚大国，若其政局动荡不安，东南亚以至亚太政治环境势添不稳定因素，经济冲击更恐难避免。
一方面，泰国乱局若恶化，固将重创已疲乏的泰国经济。且泰国亦是东盟十国中第二大经济体，政变冲击波亦将打击东南亚投资环境，拖累区内经济。
另一方面，近年泰国在电子、汽车等产业的全球供应链中，扮演重要角色，其粮食生产对国际亦极重要。
故外界不宜低估泰国军事政变的冲击，必须紧盯其政局，尤其军方与红、黄衫军会否演成内乱，才能更准确掌握政变对区内以至全球政经冲击。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海4月25日 - 国际物业咨询公司--高力国际周二发布报告称，由于未来上海甲级写字楼新增供应较大，预计核心区甲级写字楼平均空置率将在今年内升至15%以上，这种空置率高企的状况将延续至2019年。
由于中间派人士马克龙晋级法国大选第二轮，金融市场走势向好。被视为对市场有利的马克龙在第一轮投票中胜出缓解了有关反建制党派赢得大选的一些风险，欧元飙升至1.0930美元上方的五个月新高。不过，尽管风险偏好短期内支持欧元，但如果5月7日第二轮投票前不确定性再度上升，欧元涨势将受到抑制。市场对马克龙当选下一任法国总统的预期在上升，但勒庞像特朗普那样出人意料获胜的潜在威胁仍使欧元面临下行风险。
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。