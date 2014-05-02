《星岛日报》：新疆加强反恐 要吸美国教训

中国“货币操纵”威胁消除 “汇率失调”风险再现--中银香港
路透香港4月13日 - 中银香港周四称，美国可能不会将中国列为货币操纵国，但是，双边贸易失衡及“汇率失调”仍是中美博奕的重大关注点。
5月2日国家主席习近平视察新疆的最后一天，当地首府乌鲁木齐，即发生火车站外斩人兼爆炸3死79伤血案，恐怖主义分子向习近平「示威」，势必激起中央加强在新疆的反恐力度，务求如习近平所言，把疆独恐怖分子的「嚣张气焰打下去」。
习近平亲赴疆独老巢，本已展示反恐决心，在视察期间已经表明要「坚持凡恐必打、露头就打，给暴力恐怖势力以毁灭性打击，坚决把暴力恐怖分子嚣张气焰打下去，坚决挤压暴力恐怖活动空间，坚决遏制其蔓延升级势头」。
现在暴力分子以火车站自杀式恐袭来为他「送行」，更加激发习近平指示要「深刻认识新疆分裂和反分裂斗争的长期性、复杂性、尖锐性，反暴力恐怖斗争一刻也不能放松，必须采取果断措施，坚决把暴力恐怖分子的嚣张气焰打下去。」
今次火车站恐袭，刺激反恐战升级，中央要加强维稳。不过，要做到习近平提出的「长治久安」目标，单是加强打击恐怖活动，并不足够。
震惊全球的911恐袭后，美国雷厉风行反恐，甚至打开阿富汗和伊拉克两条战綫，虽然击毙了「恐怖大亨」拉登，逼使其「基地」组织化整为零，但是一些超强力度的镇压，尤其是伤及无辜平民，反而在中东回教地区激发大规模的反美情绪，为极端主义提供了动员温牀，令美国与这些地区长期处于紧张局面，又阻止不了波士顿马拉松爆炸案。
中国要打好反恐战，须吸取美国的教训。疆独得到当地部分民众支持，甚至部分知识分子的同情，有其复杂的种族、历史及文化因素。当局在加紧镇压的同时，还需要在吸引当地民众归心方面多下工夫。
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