《路透晚报》--9月29日

以下为路透中文新闻为您整理的亚洲市场时段(上午7:00-下午5:00)新闻摘要：

[重大数据或新闻]

--瑞银称与一些调查机构开始商讨解决外汇调查

瑞银集团周一称，对于勾结操纵全球汇市汇率的指控，一些有关机构已经开始讨论可能的解决方案，可能会进行罚款。

--日本首相安倍晋三誓言将谨慎观察加税的影响

日本首相安倍晋三表示，他将谨慎观察4月上调消费税及提高燃料价格对经济的影响。他必须在年底前确定，日本能否经受明年再次加税的冲击。安倍重申，执行旨在击退近20年通缩的经济政策是其首要任务，并称在实施监管改革方面仍然处于半途的位置。

--新西兰央行8月干预汇市，净卖出5.21亿新西兰元

新西兰央行发布的数据显示，央行上个月净卖出5.21亿新西兰元(4.061亿美元)，旨在利用新西兰元的利空人气来加快其近期跌势。央行数据证实，央行8月干预汇市，是2013年4月以来首次大规模干预。数据发布后，新西兰元跌至一年新低。

--香港示威活动频发吓退内地游客，零售业颓势加深

香港民众示威活动频现，令内地游客对港望而却步，给营收持续放缓的当地零售商带来更多压力。香港中环周日陷入一片混乱，支持民主的示威者聚集在警方设置的路障周围，数百名警察在街道和人行道上拉起警戒线，由于数名立法会议员被逮捕，集会现场的紧张气氛加剧。由于十一期间香港将有示威行动，大陆游客国庆长假很可能回避香港，香港零售销售有可能会持续六个月以来的下滑趋势。

--日本央行总裁称宽松政策对金融稳定有影响

日本央行总裁黑田东彦表示，货币政策不但会对物价产生显着影响，而且还可通过作用于各类资产价格，对金融系统稳定构成影响。“在利率、股价、汇率波动性下降、投资者追寻高收益率的背景下，高风险资产的投资一直在大幅扩张，如高收益率债券以及新兴经济体债券和股票等。”黑田东彦说，“在任何情况下，央行都不能无视金融系统稳定的问题。”

[市场摘要]

--日本股市：日经指数受美国经济成长数据提振走高

日股日经指数周一上涨，日圆走软支撑股市人气。此外，美国第二季经济增幅达到两年半最快水平，这亦帮助提升市场风险兴趣。但成交量不大，投资者在等待更多交投线索，比如将于周五出炉的美国就业数据。

日经指数收涨0.5%，至16,310.64点。不过，软银下跌1.2%，投资者尚未厘清软银洽谈收购美国动画制作公司梦工厂的意义。东证股价指数收涨0.4%，报1,337.30，交投清淡，日内成交量仅有18.5亿股，为9月8日以来低位。

--中国股市：沪综指收盘五连涨再创19个月新高，未受香港示威事件拖累

中国股市沪综指收市五连涨，再创19个月新高。分析师指出，虽然香港股市因当地出现大规模示威游行而大跌，但因A股市场人气较为高涨，且境内市场相对封闭，大盘所受影响不大，股指继续高位震荡。

沪综指收报2,357.711点，涨9.993点或0.43%；前一收盘高点为去年3月1日的2,359.51点。A股今日成交1,709亿元人民币，上日为1,480亿元。

--香港股市：恒指创两个半月收盘低点，示威活动令投资者紧张

香港股市收盘触及两个半月低点，因民主示威人士与警方爆发冲突，香港出现自回归以来最严重的不稳定局面。恒生指数收跌1.9%，至23,229.21点，为7月9日以来最低收盘水平。该指数创下大概三周以来最大的单日跌幅。恒生国企指数跌1.4%，收在7月21日以来最低水准。

--全球汇市：美元持续走强，市场关注欧元区数据

美元兑日圆、兑欧元以及美元指数周一均触及多年高位。在本周重要经济数据出炉之前，美元持续三个月的涨势仍未见乏力迹象。亚洲时段波动最大的发达国家货币为新西兰元。数据显示，新西兰央行8月时大举干预，拉低新西兰元。加上香港示威冲突事件，令市场备感后市动荡。香港金融管理局表示，紧张局势推动港元一度创今年以来最大单日跌幅，并触及六个月低点。港元兑美元最新上涨约0.1%至7.7623。

--欧元债市：意大利和西班牙公债收益率上涨，受政治疑虑影响

意大利和西班牙公债收益率小升，因政治紧张情势以及公债供应引发市场疲弱，此外，“债券天王”葛罗斯周五闪辞太平洋投资管理公司(PIMCO)投资长一职引发担忧，这亦打击欧元区公债。意大利和西班牙10年期公债收益率上涨4个基点，分别报2.42%和2.24%。法国和德国10年期公债收益率各自上涨2个和1个基点，至1.33%和0.98%。

--金属期市：伦敦期铜走疲陷于三个月低位附近，因美元上涨

伦敦期铜跌至逾三个月最低水平，受美元上涨及对全球最大的金属消费国--中国经济增长的疑虑打压。LME三个月期铜周一跌至6,666美元，为6月16日以来最低水准，0722GMT缩减跌幅至6,688美元，日内仍下跌0.5%。铜价上周下跌了1.7%。

--国际油市：布兰特原油跌破97美元，因中国数据疲弱且美元走强

布兰特原油期货跌穿每桶97美元，逼向上周所及两年低点，因中国数据疲弱且美元走强。伦敦布兰特原油指标合约从6月时的115美元下跌，归因于中东地缘政治紧张情绪未影响石油产出，且对需求放缓的担忧升温。

0836GMT，11月布兰特原油合约跌0.64美元报每桶96.36美元。美国原油合约跌0.75美元报每桶92.79美元。

--全球金市：金价得到支持，因香港局势拉低亚洲股市

黄金扳回部分稍早跌幅，之前香港示威集会令亚洲股市面临风险，同时提升了黄金的避险魅力，不过美元上涨抑制了黄金的升势。0838GMT，现货金持稳于每盎司1,219美元附近，日内稍早一度下跌0.3%。(完)

(整理 高琦 审校 蔡美珍)

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