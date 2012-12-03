香港《信报》：北韩再射火箭东亚动荡难安

摩根士丹利预计未来两年人民币兑美元贬值速度将放缓 今年底至7.3
路透北京2月16日 - 美国大型投行--摩根士丹利近日发表蓝皮书预测，人民币兑美元的贬值速度在未来两年将放缓，预计2017年底将贬值至7.30，而在2018年底将贬值至7.43。
（12月3日社评）
北韩宣布本月10日至22日期间再度发射卫星,发射时段涵盖日本国会大选和南韩总统选举之日,消息一出,马上挑起日韩的政治神经和美国强烈谴责.昨天,中国外交部也对此表示关切,并呼吁各方冷静,避免紧张局势升级.不过,若然北韩领袖金正恩要树立管治威望,一意孤行,今次的政治冒险行动,势必加剧东亚地缘政治动荡风险.
日本国会本月16日大选,南韩19日亦举行总统选举,于此时此刻,北韩发射远程火箭,引发日韩激烈反应和美国不满,相信也在金正恩政府计算当中,且敢“冒天下之大不韪”,把多国“玩弄于股掌之间”,无疑亦更符合金正恩藉此建立领袖威望,以巩固权力的政治目的.
据北韩宇宙空间技术委员会前天向外表示,朝鲜为遵循金正日遗训,将发射靠自己力量和技术制作的实用卫星,并强调自行研制.由於今年4月发射“光明星3号”,迎接纪念金日成百岁诞辰以失败告终,显然令金正恩建立个人英雄形象的用心受到挫折.
按北韩的计划,火箭在平安北道铁山郡西海卫星发射场发射.日媒昨天报导,日本政府已决定,最快在本月7日召开会议,由防卫大臣森本敏下令摧毁北韩飞弹,以免坠落日本境内,益增北韩采取报复行为的风险.
照发展形势观察,金正恩没有因南韩取消发射首枚运载火箭“罗老号”而相应取消计划,反而在日韩处於政治选举敏感时刻,不理挑衅指责之嫌,采取政治冒险行动,既激起东北亚短期动荡的暗涌,增加右翼民族主义对外的敌视,也为区中国缘政治冲突的因素埋下进一步发酵风险.
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
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