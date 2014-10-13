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时事要闻 | 2014年 10月 14日 星期二 07:15 BJT

香港警方连续第二天清除“占中”路障

路透香港10月14日 - 周二，香港警方连续第二天清除示威者在铜锣湾设置的路障。

据路透目击者称，警方周二早间清除了一些路障。两周以来，示威者占领香港街道，要求更大程度的民主。

香港政府称，此次示威活动是非法的。(完)

(编译 王颖；审校 张涛)

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