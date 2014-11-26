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时事要闻 | 2014年 11月 26日 星期三 13:00 BJT

（重发）香港旺角弥敦道已完成清场--路透目击者

（重发修正简繁体转换造成别字）

路透香港11月26日 - 据路透目击者称，周三香港警方已清理了旺角占领区的障碍物，拆除了示威者搭建的帐篷，并驱散示威者。

自九月底来被堵塞的弥敦道已开始通行。警方的清理行动大约用时三个小时。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜

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