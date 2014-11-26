版本:
中国
亚洲 | 2014年 11月 26日 星期三 13:02 BJT

修正-香港旺角弥敦道已完成清场--路透目击者

(更正：标题和内文中的道路名称修正为弥“敦”道，非“顿”)

路透香港11月26日 - 据路透目击者称，周三香港警方已清理了旺角占领区的障碍物，拆除了示威者搭建的帐篷，并驱散示威者。

自九月底来被堵塞的弥敦道已开始通行。警方的清理行动大约用时三个小时。（完）

编译：王琛 发稿：王燕焜
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐