《明报》：国产航母下水意义大 彰显综合国力再提升

（4月27日社评）

中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。

新航母是中国第一艘完全自主研发和建造的航母，亦是继「辽宁舰」之后的第二艘航母。「辽宁舰」前身是苏联的「瓦良格」号，1998年中国从乌克兰购入后加以研究改造，2012年正式服役。与「辽宁舰」相比，新航母除了排水量更大、雷达和航空控制系统更为先进，可载战机数目也更多，据报可达36架，比「辽宁舰」多出五成。虽然它和「辽宁舰」一样，仍有着很强的试验性质，然而放眼全球，能够自主设计建造航母的国家屈指可数，中国第一艘国产航母下水的历史意义相当重大。

自晚清以来，中国海军实力一直相当薄弱，面对列强铁甲炮舰来犯，只能任人鱼肉，1894年中日甲午战争，北洋水师一败涂地，更成为中日国运一沉一浮的分水岭。随着20世纪战争科技的发展，战列舰称霸海上的角色，渐渐由航空母舰所取代。航空母舰的重要，在于运载战机出击的远洋投射能力，由于必须有庞大舰队护航，建立一支现代化航母战斗群，不仅需要先进军事科技，亦需雄厚财力，只有综合国力强大的国家，才有办法做到。

中共建政后，毛泽东表示毋须发展航母，一大原因是当时中国在海外并无多少国家利益需要保护，只需搞好近海防卫，没有必要耗费国力去发展航母舰队。然而时移世易，随着中国经济崛起，北京不仅需要确保海外侨民和投资的安全，也要保障贸易航道畅通，不会受制于其他国家。当国家安全利益不再囿于本土和近海范围，建造航空母舰、发展蓝水海军，实属大势使然。中国短短数年间即初步建造出一艘国产航母，正正突显了综合国力显着上升。据悉中国正在上海加紧建造第三艘航母，一旦竣工，便可形成一艘战备巡逻、一艘用来训练、一艘留在船厂维修的基本格局。在印度，有军事分析便指出，中国现已跟美俄英法等国一样，拥有自行研制航母的能力，反观新德里政府2009年便开始筹建一艘可搭载30架战机的国产航母，可是由于电子系统和对空导弹装备迟迟无法到位，估计最快2023年才有可能竣工。

当然，「辽宁舰」和新航母的技术水平，跟美国航母仍有极大差距。与美国航母采用平直甲板蒸汽弹射技术相比，中国两艘航母并无弹射装置，仅采用滑跃式甲板，舰载战机滑跃起飞，必须尽量减轻负载，可携飞弹和燃料都会较少，不利空战；两舰仅属常规动力，亦很难长时间远航，远不如美国核动力母舰。此外，现时中国航母战斗群编队的规模和实力仍然有限，辽宁舰编队只有3艘导弹驱逐舰、3艘护卫舰和多艘补给船，相比之下，美国现役10个航母战斗群，平均每个都配备70架战机、神盾级导弹巡洋舰、6至8艘驱逐舰和护卫队，以及先进攻击潜艇。保护航母，舰队战斗群的反潜能力也相当重要，中国在这方面亦明显落后于美国和日本。

万丈高楼从地起，如何由零到有、再由有到好，必然需要一段时间。对中国来说，今次下水的新航母，严格来说也不过是一次试验作。外国军事专家认为，现时解放军应已掌握了蒸汽弹射技术，建造中的第三艘航母，极可能采取美国航母的平直甲板设计，舰载战机数目可显着增加；此外，中国也在兴建新型补给舰及多艘巡洋舰，充实航母战斗群。外界相信，中国的目标是在2025年前拥有6个航母战斗群（包括两艘核动力航母），两个战斗群部署在西太平洋，两个在印度洋。

鉴于美国打算在2020年将六成海军力量部署在亚太区，总统特朗普又倡建80艘先进战船，中国确有需要加强海上实力，不过北京必须避免堕入军事竞赛陷阱。1996年台海危机期间，美军航母尼米兹号到台湾海峡游弋，解放军束手无策，北京固然不会容许类似情况再度发生，惟中国建设蓝水海军，为的是保障国家在亚洲区内的利益，而不是像美国般谋求全球海上霸权，航母战斗群的规模，最重要是符合国家安全需要，而非盲目求大求多。中国海军由晚清积弱到现在第一艘国产航母下水，一路走来殊不容易，然而一个国家的军事实力，并非单靠船坚炮利，还需优良管理训练。百多年前北洋水师纵有购自德国的「镇远号」和「定远号」，最终难逃惨败厄运，正是由于士兵训练不足，军队管理不善。深化军队改革，完善管理体制，令解放军变成一支专业化武装部队，对中国来说同样重要。