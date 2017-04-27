《明报》：国产航母下水意义大 彰显综合国力再提升

（重发）特朗普执政不确定性抑制风险偏好--FXTM富拓
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
（4月27日社评）
中国第一艘国产航空母舰在大连举行下水仪式，稍后将进一步组装电子设备和武器，完成一连串测试后，预料2020年正式服役。新航母2013年底开始动工，短短3年完成主船体建造和动力系统组装，标志中国自主设计和建造航母的能力取得重要进展，亦反映中国综合国力的提升。论船舰规格和作战能力，新航母虽仍远远不及美国的航空母舰，然而对于中国逐步建立「蓝水海军」，保障远洋贸易和国家安全，无疑是迈出了重要一步。
新航母是中国第一艘完全自主研发和建造的航母，亦是继「辽宁舰」之后的第二艘航母。「辽宁舰」前身是苏联的「瓦良格」号，1998年中国从乌克兰购入后加以研究改造，2012年正式服役。与「辽宁舰」相比，新航母除了排水量更大、雷达和航空控制系统更为先进，可载战机数目也更多，据报可达36架，比「辽宁舰」多出五成。虽然它和「辽宁舰」一样，仍有着很强的试验性质，然而放眼全球，能够自主设计建造航母的国家屈指可数，中国第一艘国产航母下水的历史意义相当重大。
自晚清以来，中国海军实力一直相当薄弱，面对列强铁甲炮舰来犯，只能任人鱼肉，1894年中日甲午战争，北洋水师一败涂地，更成为中日国运一沉一浮的分水岭。随着20世纪战争科技的发展，战列舰称霸海上的角色，渐渐由航空母舰所取代。航空母舰的重要，在于运载战机出击的远洋投射能力，由于必须有庞大舰队护航，建立一支现代化航母战斗群，不仅需要先进军事科技，亦需雄厚财力，只有综合国力强大的国家，才有办法做到。
中共建政后，毛泽东表示毋须发展航母，一大原因是当时中国在海外并无多少国家利益需要保护，只需搞好近海防卫，没有必要耗费国力去发展航母舰队。然而时移世易，随着中国经济崛起，北京不仅需要确保海外侨民和投资的安全，也要保障贸易航道畅通，不会受制于其他国家。当国家安全利益不再囿于本土和近海范围，建造航空母舰、发展蓝水海军，实属大势使然。中国短短数年间即初步建造出一艘国产航母，正正突显了综合国力显着上升。据悉中国正在上海加紧建造第三艘航母，一旦竣工，便可形成一艘战备巡逻、一艘用来训练、一艘留在船厂维修的基本格局。在印度，有军事分析便指出，中国现已跟美俄英法等国一样，拥有自行研制航母的能力，反观新德里政府2009年便开始筹建一艘可搭载30架战机的国产航母，可是由于电子系统和对空导弹装备迟迟无法到位，估计最快2023年才有可能竣工。
当然，「辽宁舰」和新航母的技术水平，跟美国航母仍有极大差距。与美国航母采用平直甲板蒸汽弹射技术相比，中国两艘航母并无弹射装置，仅采用滑跃式甲板，舰载战机滑跃起飞，必须尽量减轻负载，可携飞弹和燃料都会较少，不利空战；两舰仅属常规动力，亦很难长时间远航，远不如美国核动力母舰。此外，现时中国航母战斗群编队的规模和实力仍然有限，辽宁舰编队只有3艘导弹驱逐舰、3艘护卫舰和多艘补给船，相比之下，美国现役10个航母战斗群，平均每个都配备70架战机、神盾级导弹巡洋舰、6至8艘驱逐舰和护卫队，以及先进攻击潜艇。保护航母，舰队战斗群的反潜能力也相当重要，中国在这方面亦明显落后于美国和日本。
万丈高楼从地起，如何由零到有、再由有到好，必然需要一段时间。对中国来说，今次下水的新航母，严格来说也不过是一次试验作。外国军事专家认为，现时解放军应已掌握了蒸汽弹射技术，建造中的第三艘航母，极可能采取美国航母的平直甲板设计，舰载战机数目可显着增加；此外，中国也在兴建新型补给舰及多艘巡洋舰，充实航母战斗群。外界相信，中国的目标是在2025年前拥有6个航母战斗群（包括两艘核动力航母），两个战斗群部署在西太平洋，两个在印度洋。
鉴于美国打算在2020年将六成海军力量部署在亚太区，总统特朗普又倡建80艘先进战船，中国确有需要加强海上实力，不过北京必须避免堕入军事竞赛陷阱。1996年台海危机期间，美军航母尼米兹号到台湾海峡游弋，解放军束手无策，北京固然不会容许类似情况再度发生，惟中国建设蓝水海军，为的是保障国家在亚洲区内的利益，而不是像美国般谋求全球海上霸权，航母战斗群的规模，最重要是符合国家安全需要，而非盲目求大求多。中国海军由晚清积弱到现在第一艘国产航母下水，一路走来殊不容易，然而一个国家的军事实力，并非单靠船坚炮利，还需优良管理训练。百多年前北洋水师纵有购自德国的「镇远号」和「定远号」，最终难逃惨败厄运，正是由于士兵训练不足，军队管理不善。深化军队改革，完善管理体制，令解放军变成一支专业化武装部队，对中国来说同样重要。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
全球股市上周五表现出些许稳定迹象，投资者重新评估特朗普执政危机。投资者交投谨慎，亚洲股市涨跌互见，上证综指收盘微涨。香港股市呈现抗跌性，来自中国内地的资金提振了港股。
韩国新总统文在寅上任后，派出特使团出访中美日俄欧，赴华特使李海瓒上周获国家主席习近平接见，并递交了文在寅致习近平的亲笔信，预计因部署「萨德」（THAAD，末段高空区域导弹防御系统）而陷入低潮的中韩关系出现转机；另一方面，出席一带一路高峰论坛的日本代表二阶俊博亦在与习近平见面时递交了首相安倍晋三的亲笔信，表达了改善中日关系的愿望。随后又传出中国国务委员杨洁篪有望访日，为7月两国领袖峰会作准备。中韩、中日关系的这种戏剧性变化，与朝鲜核危机稍缓有关，也与近期中国的外交策略调整，以及中美关系的演变有关。
美国总统特朗普在弹劾阴霾下首次外访，首站成功跟沙特阿拉伯签署数千亿美元协议，有利转移国民视线；但他能否透过外访成绩化危为机，还看他此行表现和国内事态发展。