香港《经济日报》：组阁倾向稳阵 特朗普做里根第二？

（11月21日社评）

特朗普似收起狂人本色回归理性，从已浮出水面内阁人选看，倾向打稳阵牌起用传统精英；初步透出的经济政策，令他被称为里根第二。惟小心经济唱得太好，钟摆恐摆到另一极端。

特朗普的团队分为四类人：家族成员、亲特朗普激进派、华尔街精英及传统共和党人。

论家族成员，三名子女及女婿有机会当顾问，但相信非重要岗位，因无从政经验，且反裙带关系法令特朗普避嫌。第二类亲特朗普激进派，如首席战略官及高级顾问班农，是右翼网站执行主席，主张种族歧视、反犹太；三名候任国安巨头司法部长、中央情报局局长、国家安全顾问都反移民、对伊斯兰教持鹰派立场。

上述任命是回应支持者，惟特朗普在真正治国关键成员上，仍要选稳阵派人物。如起用华尔街人才，财长热门人选是高盛前合伙人姆钦；内政外交亦须靠共和党精英撑起，如副总统彭斯及白宫幕僚长普利巴斯。

共和党元老彭斯被外界指为史上最有权力副总统，有摆平各方矛盾的能耐；普利巴斯是共和党全国委员会主席，受元老信任年轻新星。两人代表传统共和党价值，是稳内政灵魂人物，主因是共和党虽掌国会，但特朗普开罪了党内众多重量级人物，日后要政通人和，需有彭斯、普利巴斯做润滑剂。

内阁最重要是国务卿。目前热门人选是共和党重量级人物罗姆尼、纽约前市长朱利亚尼，及美国前驻联合国大使博尔顿。罗姆尼上周末与特朗普会面，其对中、俄态度强硬，虽切合特朗普对华外交风格，但对俄则与特朗普南辕北辙，相信两人还未达共识。朱利亚尼予人铁腕形象，却乏外交经验。博尔顿属鹰派，在中东问题上主张强硬对付伊朗核计划，惟他强烈反对亲俄，与特朗普相悖。

国务卿最终花落谁家，全球关注，因特朗普外交方向，究竟是如选前夸夸其谈，还是重返理性呢？

特朗普内政外交由谁掌控固然影响环球地缘政局，经济政策更牵动全球。经济上，特朗普刺激经济政策如减税、增加基建开支创造就业，与里根相似，因而外界称特朗普为里根第二，憧憬经济向好。惟相对里根年代，现时情况更复杂，如债务超高、反自由贸易、保护主义高涨；里根年代高通胀，现时低通胀。特朗普能如里根重振美国经济？市场须小心钟摆又摆到另一极端！