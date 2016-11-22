香港《经济日报》：特朗普效应 新兴国双重打击

（11月22日社评）

特朗普当选美国总统，市场仍在揣测其实际施政取向，惟新兴国已先遭殃，因强美元触发走资潮。现时新兴国货币遭力沽，属短炒还是好戏还在后头，关键在特朗普鸿图能落实多少。

特朗普胜选仅两周，美汇急升创逾13年新高，债息也升不停，30年债息升至逾3厘，10年债息则从1.5厘升至逾2厘。美汇、债息近日走势之强，除反映市场认为储局下月铁定加息外，更叠加了市场憧憬特朗普将推出合共6万亿美元基建、减税等刺激经济方案，将推高通胀、美汇及息口。

美汇、债息高涨，首当其冲的是新兴市场。仅仅过去两周，特朗普效应触发新兴市场急速走资，例如有关的股/债基金在11月10日至16日单单一周便流出逾109亿美元；令一众新兴市场货币遭力沽，如墨西哥披索跌约9%、马来西亚林吉特跌4%、泰铢跌1.6%等，引发外界忧重演97、98年金融风暴。部分新兴国家包括墨西哥、巴西、马来西亚、印尼央行已加息或入市干预，其他央行亦已出口术随时干预。

惟短期还未见市场现恐慌，情况应仍可控、有序。个中原因在新兴经济体经历97、98年金融风暴后，外债虽升，对GDP比重从08年的40%升至去年的54%，但可抵御外部震荡的储备资产（包括黄金及美元）大增，如泰国储备占GDP由97年20%升至2015年40%；印尼由6%增至12%；巴西由5%升至20%；马来西亚由20%升至32%，折射新兴市场体质改善，可应对此一轮冲击。

由于市场对特朗普的炒作已甚盛，短期或会稍定甚或回吐，但究竟对新兴市场的冲击是否就此可缓和，还是将有更重头戏？视乎特朗普展示的政策明年能落实多少。

其一，特朗普大兴基建、大减税鸿图能落实多少？将推动通胀以至美汇及债息升多少？美国经济又能否承受大步加息？此将左右新兴市场明年走资压力有多急、多重。

其二，特朗普的贸易保护主义将落实多少？与欧洲大盛的反全球化又将对环球贸易有多大的叠加打击？倘新兴市场出口遇压叠加走资，将是双重打击。

目前而言，新兴市场如97、98年般的金融风暴再爆的风险仍低，但冲击应陆续有来，惟风险有多大只能走着瞧。全球包括新兴市场必须面对的现实是，不论喜不喜欢特朗普，不单地缘政治、环球金融经贸亦将围绕着他打转。