《信报》：无惊无吓已是管治新风格

（6月30日社评）

国家主席习近平昨日抵达香港展开三天访问行程，参与一连串回归二十周年庆祝活动，重头戏自然落在七月一日，出席升旗礼并为新任特首林郑月娥及其管治团队主持就职典礼。同一天，民阵发起的示威游行亦会一如往年上街表达诉求，尽管受到严密保护的习近平未必可以近距离「耳闻目睹」，但透过传媒报导和亲信汇报，七一游行的林林总总肯定能够「下情上达」，让国家领导人掌握香港的社会脉搏。

在七月一日这个大日子，加上国家主席亲临访港，少不免令人猜测，究竟参加游行的示威者是寡是众？会不会又是数以十万计黑压压人头的群情汹涌？以目前的政治气候推断，大规模上街的情况也许不会出现，人数可能比往年少，主要原因是新旧特首交替为民众产生一个期望，觉得香港有转机，林郑月娥不像是「梁振英2.0」，示威者缺乏清晰明确的狙击目标，抗争情绪自然随之冷却下来。

梁振英执政五年期间，香港出现过史无前例的社会动荡，既有瘫痪街道的占领运动，亦有砖头横飞的旺角骚乱，法庭积累相关案件之多至今尚未处理完毕，香港人百感交集，可说身心俱疲。在这样的背景下，只要礼宾府换个主人，未来五年的另一位特首既承诺展现管治新风格，施政上锐意推陈出新，相信市民不介意给予一段让大家喘息的观察期，莫说七一游行的人数料比往年较少，新班子上台后的几个月应该亦会相对平静。

林郑在今年三月凭七百七十七票当选迄今，有四件事可以看出她尝试「去梁化」。第一件事，她不再以夸张口吻呼吁警惕港独，认为所谓思潮只是一小撮人不切实际的言论，没有渲染港独也就没有进一步挑起「一国」与「两制」之间的矛盾。第二件事，她与梁振英政策唱反调，例如赞成搁置基本能力评估BCA，并且决意以教育新政作为突破口，准备上任后尽快落实为教育经常开支增加五十亿元拨款。第三件事，组班弃用部分「忠实梁粉」。第四件事，约晤泛民党派，营造修补撕裂的氛围。

既然林郑展示了「去梁化」的意欲，那么不难看到以往「逢梁必反」的泛民有投桃报李的迹象，纵有批评亦不再声嘶力竭。还有一点可堪咀嚼，习近平访港之前曾经有传闻说「国家主席历史性会晤温和泛民议员」，虽然最终没有出现这样的安排，但温和泛民议员确实获邀出席回归晚宴，反映新旧特首交替有机会带来彼此释出善意的破冰局面。

如果泛民能够来个破天荒的「习握手」，固然极具历史意义，即使不能成事，其实也不是问题，关键是「一国两制」如何在双方互动的情况下维持不变形不走样。在这一骨节眼，拥有双重代表身份的特首任重道远，代表中央之时守住「一国」的底线，代表港人之时确保「两制」的优势，令「一国两制」保持习近平口中的强大生命力。

过去五年，行政立法关系恶劣，说穿了其实是特首与泛民水火不容，改善行政立法关系视乎林郑如何跟泛民沟通。没错，立法会仍然存在着难以协调的激进派，但从这两天「占领金紫荆」的事态可以看出，此行动得不到太多声援，激进行为已经逐渐失去市场。

成功落实「一国两制」乃绝大部分港人之愿，要是误判形势，一小撮人不切实际的言论化作罔顾法纪的具体行动，而中央为了杜绝分离主义而压缩「港人治港」的空间，施之以宁紧勿宽的「全面管治权」，不幸地变了形走了样，那么香港不再是香港，这座中国最好的城市，只会沦为中国其中一座普通城市。

林郑公布新班子名单之时讲过，没有惊喜等于没有惊吓。回顾过去五年风起云涌的岁月，不妨寄语准备上台的新特首，凡事以和为贵，积极建立互信，无惊无吓已是管治新风格。（完）

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