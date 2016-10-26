《经济日报》：人民币急挫怎办 先安内后攘外

（10月26日社评）

人民币跌不休，人行昨虽再派定心丸，但内资蜂拥美元或与美元挂钩资产未停，如近期港楼买家内地客占4成。中央须以实招攘外，更要安内，稳住国民信心，防走资失控冲击经济。

人民银行连续3天调低人民币兑美元中间价，昨人币即期收报6.7778兑1美元，10月至今大幅贬值1.4%。人币大跌，大行纷纷唱淡，美银美林预计年底人民币兑美元见7，摩通估见6.85。内地走资亦正加剧，美银美林估内地明年每季资本外流升至1,300亿美元。

面对大行唱淡甚或在市场炒作，中央忧心尚有限，因不但有3.1万亿美元外储作后盾，更有严格外汇管制，有需要时足以击退炒家。

真正挑战不在外，而在内。有迹象显示，内地民众对人币前景日益缺乏信心。近日便有在中港两地销售的外币资产基金，因太多内地资金涌入而要限购。内地外汇储备更已连续下跌3个月，9月跌幅扩大至逾187亿美元，有国际投行估计9月实际外汇流失达780亿美元。

令港人更贴身感受到内地走资潮，是近期来港买楼、保险、黄金的内地客急增，因美元强等于港元升值，总比眼巴巴看着人民币贬值好。如日前将军澳一新盘开售，发展商便指有4成是内地客；又如日前有报导，内地客来港买金，导致银行保险箱短缺。

上述现象反映内地资金在内地启动楼控、人民币跌不停下，纷觅出路保值。香港有地理的先天优势，且港元挂钩美元，顺理成章成为内资「避风塘」。

惟对内地而言，此是严峻警号，反映中央虽三番四次重申人币没有长期贬值基础，百姓却眼见手上钞票日益贬值，务实地「用脚投票」，不断将人币投向外币资产，显见民众缺乏信心。

个中危机是内地民众对人币信心日减，甚至一旦崩溃，纷纷加入走资大军，以内地148万亿元人币存款，若大量流走将对内地金融市场与经济造成重大冲击，中央虽可推应急措施严限资金流动，惟届时出手恐已伤筋挫骨。故稳百姓信心比稳国际市场信心更迫切。内地近日大力打击地下钱庄是第一步，推出实招比不断「出口术」指「人民币没有长期贬值基础」，更能赢信心。

在新一轮贬值中，内地须先安内，攘外便水到渠成。否则人币国际化进程恐受阻，一旦危及内地金融与经济稳定才是真正噩梦。