《信报》：太平岛降格为礁 对台湾有弊有利

（7月19日社评）

南海仲裁案公布结果之后，情势之发展正如我们推敲的一样，局面不是清晰了，反而是制造更多的麻烦，解放军继续以演习之名展示肌肉，美国的航空母舰战斗群则伺机而动，随时打着＂航海自由＂的旗帜进出南海。日本方面，据说正计划针对钓鱼岛问题，提出＂东海仲裁＂，照办煮碗将主权争议诉诸海牙的常设仲裁法院。美国和日本的反应，比起提出仲裁的菲律宾更加积极，两国皆要求中国按规矩办事，吊诡的是，马尼拉新政府反而低调处理，甚至摆出愿与中国谈判解决争议的立场软化之姿。

南海仲裁案最受关注的焦点是否定中国所主张的九段线，其次是把南沙群＂岛＂一律评定为＂礁＂；是岩礁不是岛屿的意义乃在于，没有二百海里专属经济区，有的只是十二海里领海权。这样的裁定当然是冲着中国控制的美济礁、赤瓜礁以及渚碧礁等等而来，不管如何填海造地，岩礁不拥有专属经济海域，无权驱赶外国船只。台湾本来的态度是隔岸观虎斗，却怎料，仲裁法院一并把台湾控制的太平岛评定为＂礁＂，一下子让执政的民进党产生一种被出卖的感觉，幕后扯线的美国为了实现其重返亚太的部署，居然不惜损害台湾的既得利益。

根据《联合国海洋法公约》，岛屿的定义是＂四面环水并在高潮时高于水面的自然形成的陆地区域，而且能维持人类居住或者本身的经济生活＂。太平岛说大当然不大，说小其实又不怎么小，面积零点五平方公里，约略相当于香港的半个坪洲（接近一平方公里），最可贵的是，太平岛拥有四口水井，能够提供作为生命之源的淡水，每天出水量高达六十五吨，既可饮用，亦可灌溉。事实上，台湾在太平岛驻军已有几十年历史，维持人类居住从来不成问题。难怪仲裁结果一出，台湾社会上上下下一片哗然，总统蔡英文马上表示不接受、不承认。

表面而言，台湾的既得利益是受损了，海军迪化舰和台东舰不得不前往太平岛宣示主权，连民间渔船也计划联群结队登岛去。然而此事有一个转折，未尝不可以让台湾以子之矛攻子之盾。须知道，台湾和日本之间存在着一个争议，到底日本控制的冲之鸟是＂岛＂还是＂礁＂？如果是岛，日本可以依据二百海里专属经济区所拥权利驱赶台湾渔船，甚至扣押，继而索取罚金；如果是礁，冲之鸟便只有十二海里领海权，驱赶和扣押皆是非法行为。就以今年四月二十五日为例，台湾渔船＂东圣吉十六号＂在距冲之鸟一百五十海里水域捕鱼，被日本公务船扣押，当时的马英九政府无奈交出六百万日圆，连人带船赎回来。

冲之鸟由几块低潮时才露出水面的岩礁组成，总面积仅得几平方公尺，没有淡水，无法建屋，太平岛较之大一千倍。日本政客如前任东京都知事石原慎太郎曾经登上冲之鸟，但这位极右派人物充其量是到此一游，根本没可能达成＂维持人类居住＂的效果。要是日本重视南海仲裁案，藉此配合美国围堵中国，那么太平岛已被降格为礁，冲之鸟又算什么呢？对于这个问题，日本舆论开始担忧了，共同社发表专题文章，认为此次裁决＂可能会影响到日本的海洋权益＂，《读卖新闻》也表示，仲裁结果将来或对冲之鸟产生影响。

如果太平岛是礁，冲之鸟不可能是岛，台湾可凭此据理力争，要求日本不再以专属经济权为名欺压台湾渔船，甚至交还以往的罚金。除此之外，台湾内政部其实早已完成太平岛基线测量，碍于国际形势敏感而没有公布罢了，也没有提出南海经济海域的声索界线，如今台湾政府不妨公布基线测量，提出专属经济区的声索，反客为主，维护权（完）