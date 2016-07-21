《明报》：南海情势外弛内张 须关注太平岛动向

（7月21日社评）

＂南海仲裁＂裁决公布之后，情况显得相对平静，原本预期的紧张局面并未出现。这主要是中国和美国两个主要玩家避免即时对峙，使得仲裁取得＂胜利＂的菲律宾与其他声索国，以及跟随起哄的日本，暂时显得无处着力。不过，情势只是外弛内张，因为裁决使南海争议复杂化、恶化了事态，眼前的平静或许只是各方都在盘整，背后合纵连横，为日后的角力展开部署而已。台湾对于裁决，除了对实际控制的太平岛被划为＂岩礁＂表达不满之外，就法理上＂中华民国＂也有份的南海主权的＂历史权利＂被否定，却未置一词。绿营解读裁决为强化了台湾与大陆的区隔，认为民进党政府不应与大陆一同采取不承认的立场；此外，坊间透露总统蔡英文和民进党当局对太平岛未来定位的一些信息，如果属实，会否使中国大陆、台湾与美国为了争夺太平岛而摊牌，值得密切关注。

裁决公布之前，美国在南海摆了两个航空母舰战斗群，因而有猜测在裁决公布后，美国舰队将进入争议水域，执行裁决。大陆则在南海举行军事演习，出动大规模舰艇战机，央视还播出轰炸机发射反舰导弹的画面，展示大陆不惜硬撼的意志。裁决公布之后，未见美军与解放军即时对峙，美航母战斗群动向未知，反而是美国海军作战部长理查森＂紧急＂访问北京，中国海军司令吴胜利向他表述了中国捍卫主权和海洋权益的决心。这次会晤有什么结果，暂时不知道，而在理查森访问期间，中国军方宣布将有包括轰六K在内的战机在南海执行常态战略巡航。显然的，各方就南海争议的互动和角力尚待观察，但是中国藉裁决强化在南海的军事存在，已经是事实。

菲律宾赢得一纸裁决，肯定不会轻易言弃；对于越南、印尼等其他声索国，裁决把中国踢出南海，当然会好好利用。不过，在中国对裁决采取不参与、不承认、不接受的前提下，菲律宾等当事国若要寻求解决，就不能绕过与中国直接双边谈判。中国政府在裁决公布后，已经释出＂愿同直接当事国尽一切努力作出实际性的临时安排，包括在相关海域进行共同开发，实现互利共赢，共同维护南海和平稳定＂的信息；设若获得当事国积极回应，则各方在南海有机会创造多赢，不会出现域外势力想看到的南海成为火海的局面。不过，裁决有利于美国对中国的战略挤压，美国肯定会充分利用，因此南海争议是和是战，除了中国取态，主要视乎美国怎样利用局面去达至其战略利益。预期未来几年，南海仍然会是区域和全球热点。

对于中国而言，南海争议另一个不确定因素是台湾。台湾在南海实际控制的太平岛，是南沙诸岛之中面积最大，也是唯一有淡水的岛屿。不过，裁决仍然以＂不能维持人类居住与自身经济生活＂，将之划为岩礁；若落实裁决，太平岛将失去200海里专属经济区的权利。台湾岛内闻判群情汹涌，蔡英文提前派军舰前赴宣示主权，可是除此之外，民进党政府并没有积极作为，昨日有多名蓝绿立委和渔民自发组织到太平岛宣示主权，当局都低调对应。近日，一阵舆情飈过之后，绿营学者宣扬一个观点，认为民进党当局不应跟随大陆，应该有选择地接受裁决；他们认为大陆主张的九段线范围，包括台湾等岛屿，若裁决九段线成立，台湾恐被国际归属为中国的一部分，现在的裁决对台湾有利，云云。这个说法有过度演绎裁决之嫌，这是绿营人士断章取义的惯技，意义不大，但是这种心态，反映绿营有利用裁决操作台独的倾向。

裁决公布前，民进党政府急急撤回用以护渔的两艘100吨级巡防艇；在当时的情况，这个举措不合逻辑，当局答覆查问时含糊以对。另外，台湾坊间早有传闻，蔡英文利用太平岛交换美国和日本对她的支持，还会出租太平岛给美国使用，云云。昨日，曾经是立法委员、现在活跃于媒体论政的邱毅爆料，指＂蔡英文昨天主持国安会议，决定将太平岛发展成物资运补基地，开放给各国使用＂。诸如此类传闻，民进党当局虽然否认，但是传闻从未止息，只能姑妄听之。若如裁决所指太平岛缺乏物资，所谓＂物资运补基地＂从何说起？不过，空穴来风，未必无因，放在美国的南海战略考量，也不能排除意图利用太平岛的可能。

太平岛现在由台湾控制，北京将之与台湾视为中国的一部分，若美国以任何方式涉足太平岛，都是踰越了北京的底线，必然遭到强烈反对。设若出现中国大陆、台湾与美国就太平岛而对峙角力，届时搅动的不仅是南海掀巨浪，台海情势也会汹涌。当南海、台海骤起战云，这个世界将发生什么事，难以想像！因此，美国会否利用太平岛这张牌，蔡英文和民进党当局对太平岛有些什么盘算，事关重大，值得密切关注。（完）