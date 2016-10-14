香港二手楼价指数按周升0.52% 新界楼价迫近历史高位--中原地产

路透香港10月14日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.52%，升幅是八周以来最大；其中新界东及新界西两区楼价与去年9月的历史高位差距最少，意味楼市新一轮升势，可能由新界开始。

反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报141.77点，前一周为141.04点。比较去年9月CCL历史高位当周(9月13日)，新界东相差2.82%、新界西相差2.21%，差距明显少过港岛区的3.9%及九龙区的5.17%。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，最近两周新界区升势亦相当显着，新界东累升3.15%而新界西累涨4.73%，累计升幅同样高于港岛的2.96%及九龙区的1.34%。楼市新一轮升势，可能由新界开始。

至于整体楼价CCL与去年9月距离高位仍低3.5%。

今天公布的数据是根据10月3日至9日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有七成半的交易是在9月19日至25日签临时买卖合约，即6月24日英国公投脱欧后第14周的市况。（完）