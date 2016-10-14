香港二手楼价指数按周升0.52% 新界楼价迫近历史高位--中原地产

融创等向乐视网等三企业投入168亿元 乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网周五晚宣布，融创中国受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透香港10月14日 - 中原地产周五发表的最新楼价指数显示，香港整体二手楼价按周升0.52%，升幅是八周以来最大；其中新界东及新界西两区楼价与去年9月的历史高位差距最少，意味楼市新一轮升势，可能由新界开始。
反映整体二手住宅楼价的中原城市领先指数CCL最新报141.77点，前一周为141.04点。比较去年9月CCL历史高位当周(9月13日)，新界东相差2.82%、新界西相差2.21%，差距明显少过港岛区的3.9%及九龙区的5.17%。
中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，最近两周新界区升势亦相当显着，新界东累升3.15%而新界西累涨4.73%，累计升幅同样高于港岛的2.96%及九龙区的1.34%。楼市新一轮升势，可能由新界开始。
至于整体楼价CCL与去年9月距离高位仍低3.5%。
今天公布的数据是根据10月3日至9日签订正式买卖合约的中原集团成交计算。当中有七成半的交易是在9月19日至25日签临时买卖合约，即6月24日英国公投脱欧后第14周的市况。（完）
(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
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路透北京1月13日 - 中国西南财经大学与普益标准近期发布的2016年银行理财报告称，2016年中国银行理财业务规模扩展增速虽有放缓，但相对其它行业增速仍然较高，预计当年存续规模能够突破30万亿元人民币关口，较2015年底同比增幅达27.66%；但由于监管层已加强监管，2017年理财产品收益率抬升的可能性不大。
路透北京1月13日 - 中国重庆市最新扩大房产税征收范围，将原先规定的无户籍、无企业、无工作的个人新购第二套及以上普通住房，调整为首套及以上。与此同时，重庆市场利率定价自律机制组织召开住房信贷专题会议，严格限制信贷资金流向投资投机性购房。