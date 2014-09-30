香港示威者储备供给 准备长时间驻留

路透香港9月30日 - 周二成千上万支持民主的示威者扩大对香港街道的占领，他们储备供给，并竖起临时障碍物。一些人担心警察可能在中国国庆节前清场。

防暴警察周末时对示威者动用催泪弹，但示威者越来越多，为了缓解紧张局势，周一防暴警察撤离。在以往繁忙的香港街头，示威者在夜间休息或留守，但并未受到袭击。

在示威的人群中有传言称，警察可能在周二即中国国庆节的前夜再次入场。

“许多内地的要员将来香港，香港政府不想让他们看到这个场面，因此警察肯定会有所行动，”18岁的香港大学专业进修学院大一学生Sui-ying Cheng说。

“我们不害怕，今晚将呆在这里。今晚最重要，”她说。

示威者多为学生，他们要求实现全面民主，要求香港特区行政长官梁振英下台。中国人大上月通过特首普选办法，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

梁振英表示，北京不会对被其定性为非法的示威活动让步，也称香港警队可以解决本地社会出现的问题，并不需要出动解放军。

“我们香港社会出现问题，我们的警队是应该可以解决得到的，我们是不需要出动解放军的，”梁振英周二对记者称。

随着国庆节庆典临近，示威活动可能在周二稍晚达到顶峰的气氛越来越浓。

“我不知道警察或政府会对我做什么，但我百分之百确定，我(今天晚上)要出去，”旺角一间餐厅35岁的经理Ken To称。

“我们(香港人)不只是为了钱。我们是为了孩子，为了我们的未来，为了我们的教育，”他说。

中国在香港实施“一国两制”，享受不同于大陆的一定程度的自治和自由，最终目的是实现普选。

周一与周二早上，示威者聚集在香港至少四个最繁忙的地区，包括港府所在的金钟、中环、知名的购物区铜锣湾，以及九龙地区人口密集的旺角。

组织者称，周五示威活动展开以来，多达8万名民众走上街头，不过周二一些地区人数略减少，因为部分示威者回家休息。目前对示威人数并无中立的估计。

香港示威活动相关地图：link.reuters.com/can92w

微博审查相关数据：link.reuters.com/wym92w

香港回归后香港大学民调图表：link.reuters.com/gus32w

**储备补给**

香港专上学生联会秘书长周永康表示，目前发生的事件不能归类于学生运动或占中行动，事件已经演变为公民运动。

示威者建立补给站，提供瓶装水、水果、饼干、一次性雨衣、毛巾、护目镜、口罩和帐篷，表明他们将进行长时间的抗争。

有些人将金属路障拖到示威人群边缘，试图放缓警方的推进。在至少一个示威地点，有几辆小型货车和卡车停成一排，以阻断道路。

在旺角一个十字路口，六辆被弃的双层巴士窗口上贴着诸如“请不要放弃”和“梁振英下台”的标语。

示威活动组织者呼吁市民捐献更多黄丝带和护目镜。前者是这次示威活动的标志，后者则用于防御催泪瓦斯和胡椒喷雾。

北京担心示威活动蔓延至内地，加强了审查有关香港局势的新闻和社交媒体评论。

这场示威活动是香港1997年回归以来最严重的一次，也是中国政府面临的25年来最严重的政治挑战之一。

这场行动让中央政府陷入困境。如果打击力度过大，可能动摇外界对以市场为主导的香港的信心；如果未能坚定回应，则可能使中国异议份子受到鼓舞。

全国人大内务司法委员会副主任委员李慎明在人民日报刊登的一篇文章中称：“在当今中国，搞一人一票的竞选制，必然会很快步入一个动荡、动乱甚至内战的局面。”

**影响**

此次事件对金融市场的影响迄今不大，投资者在判断北京方面的反应。

港股.HSI周二收跌1.3%，创三个月新低，本月是2012年5月以来最大单月跌幅。中国股市受影响较小，可能是因为大陆很难获得这方面的消息。

香港金管局称，由于此次事件，21家银行的37个分支或办公室暂时关闭。

预计事件周三将升级，澳门也有计划中的示威活动。不过香港街道周二依旧相对平静，甚至是有些喜庆的气氛。

一些商业受到了直接影响，包括铜锣湾区域的高端百货业。

外界正在谨慎的观察事态进展，担心冲突可能升级。

据白宫发言人周一的表态，美国敦促香港当局“保持克制，示威者能和平的表达意愿。”

台湾领导人马英九表示，北京需要“倾听香港民众的声音，用和平审慎的态度处理”。

英国首相卡梅伦周二称，对香港防暴警察与示威者间发生的冲突深表关切。

美国、澳洲和新加坡都已经对前往香港旅行发出了预警。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫/杜明霞/王洋; 审校 屈桂娟)

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