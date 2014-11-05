香港学生团体考虑前往北京提出民主诉求

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透香港11月5日 - 香港占中学生团体计划派代表前往北京，向中央高层提出诉求，预计周四公布计划细节。
此次上京计划显示出示威运动不再聚焦于香港政府。
但中国当局不太可能允许知名民主运动人士进入北京，特别是正逢亚太经合组织(APEC)领导人会议在北京召开。
香港学联(HKFS)领袖周永康上周表示，解决问题的方法之一是亲自到北京，与中央官员直接对话，因为港府多番表明政改的决定须交由人大。
学联另一位领袖罗冠聪表示，周四将公布细节。
据香港电台报导，香港前保安局局长叶刘淑仪周三提议，让香港学联在特首提名委员会取得席位。
报导指出，叶刘淑仪表示提名委员会应纳入青年及妇女，可以减少渔农业的提名票。
支持北京的民建联主席谭耀宗周二表示，如学生愿意撤离现时占领的道路，他愿意当中间人向中央反映学生的意见。(完)
(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。