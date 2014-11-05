香港学生团体考虑前往北京提出民主诉求

2014年11月2日在香港中环拍到的占中者的露营地。 REUTERS/Damir Sagolj

路透香港11月5日 - 香港占中学生团体计划派代表前往北京，向中央高层提出诉求，预计周四公布计划细节。

此次上京计划显示出示威运动不再聚焦于香港政府。

但中国当局不太可能允许知名民主运动人士进入北京，特别是正逢亚太经合组织(APEC)领导人会议在北京召开。

香港学联(HKFS)领袖周永康上周表示，解决问题的方法之一是亲自到北京，与中央官员直接对话，因为港府多番表明政改的决定须交由人大。

学联另一位领袖罗冠聪表示，周四将公布细节。

据香港电台报导，香港前保安局局长叶刘淑仪周三提议，让香港学联在特首提名委员会取得席位。

报导指出，叶刘淑仪表示提名委员会应纳入青年及妇女，可以减少渔农业的提名票。

支持北京的民建联主席谭耀宗周二表示，如学生愿意撤离现时占领的道路，他愿意当中间人向中央反映学生的意见。(完)

(编译 蔡美珍；审校 屈桂娟)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。