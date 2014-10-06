香港部分示威者开始撤离街道 担心政府清场

2014年10月5日在中环拍到的示威者。 REUTERS/Carlos Barria

* 一些示威者离开曾发生冲突的旺角

* 金钟地段的人群有所增加，但比以往要少

* 金融基础受到动摇-财政司司长

* 示威者和政府未就对话达成一致

路透香港10月5日 - 支持“占中”的示威者周日晚间与香港政府仍处于僵持状态，之前香港政府警告，决心在示威持续逾一周多后恢复香港的正常秩序。

一些示威者离开旺角，从最近与反对“占中”人士发生冲突的现场撤离。但仍有超过数百人留在该地，驳斥社交媒体上有关他们的领袖呼吁撤离的报导。

25岁的Lester Leung表示，“我们担心警察可能会镇压，所以我们来这里支援。我们人越多，警方就更难清场”，他并称准备好整夜留在街上。

在香港政府发出清场的警告后，其他的示威者因担心警察镇压，也已经从香港特首梁振英办公室的外面后撤。

截至周日午夜，路透记者估计约有4,000示威者聚集在金钟，远低于上日的人数。金钟为港府所在地。

在过去一周，数万示威者要求香港特首梁振英下台，并要求中央政府允许2017年实施普选。

**“永不后退”**

在旺角，示威者和反示威者周末发生冲突，迫使警方动用了胡椒喷雾和警棍。

“我们希望所有人离开，因为不想看到发生更多的流血冲突...如果政府不回应(直接对话的要求)，我们还会回来，”一名16岁的高中生表示。

虽然部分示威者离开，但还有数百人坚持留下，高喊“旺角！旺角！永不后退。”现场还有数百名警员。

许多香港民众批评警方在处理近期旺角的不安情势时执法不力。旺角为香港组织犯罪或黑社会份子的传统据点。香港警方对自身策略提出辩护，否认与帮派份子有所勾结的指控；部分帮派份子在与示威民众发生冲突后遭到逮捕。

“我们被胡椒喷雾喷过，被催泪瓦斯攻击过，也见识过黑社会份子。我们现在什么都不怕了，”现年41岁、仍然守在旺角狭窄街头的Kit Lee表示。旺角为香港人口最密集的区域之一。

浏览香港示威地图，请点选：link.reuters.com/can92w

浏览香港民意调查图表，请点选：link.reuters.com/gus32w

**经济疑虑**

面对来自政府、商界、店家与计程车司机的压力，示威团体已表示，将撤除主要政府大楼外的路障，让公务员周一能正常上班。

学生、抗议团体、以及香港市民向北京当局示威，成为中国中央政府25年以来所面临的最大政治挑战。

示威民众仍持续抗争，并表示不会取消行动。学生领袖在周日晚间的记者会上表示，尚未与官员达成任何在未来进行对话以终结僵局的协议。

香港学联会副秘书长岑敖晖(Lester Shum)说，“双方对对话的预期明显有差异。如果政府清场或动用暴力，就不可能进行对话。”

示威活动扰乱了香港的商业，香港股市市值蒸发了近500亿美元。

香港财政司司长曾俊华周日在他的博客上表示，目前正值香港的关键时刻，他最担心的是“金融基础及核心价值难免会被动摇”。

澳新银行分析师预计，政治僵局最终会损及香港的企业和消费者信心。许多国际投资人借道香港投资中国。

他们在研究报告中写道，“占中的影响不光局限于旅游业收入。中国经济放缓已经影响到香港的增长动力。若示威继续，香港第四季前景将更加暗淡。”

兰桂坊创始人、香港选举委员会委员盛智文(Allan Zeman)称，示威者已经表达了他们的观点，但“到了某个时点你们需要保持道路畅通。你们正在扼杀经济。”(完)

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