香港示威热度降温 毅力面临考验

2014年10月6日在香港政府大楼外派到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

* 公务人员返回工作岗位，学生回到学校

* 部分示威者离开周末曾发生冲突的旺角

* 政府及学生希望本周能够展开正式对话

路透香港10月7日 - 香港示威活动延续进入周二清晨，仍有数百名学生在市中心紮营；这场示威已经持续超过一周，而幕后的对话显示取得一些进展。

以学生为主体的示威群众周一稍早解除对行动主要目标政府办公大楼的封锁；公务人员可以自由进出大楼。这场示威起初吸引了成千上万的民众走上街头。

香港市中心的多条街道仍有示威群众设下的路障，车辆无法进出，不过行人则是可以自由的走过这个区域。这些地方聚集了多家国际级银行办公室、豪华商场及主要交易所。

在过去一周，数以万计的示威者要求中央政府任命的香港行政长官梁振英下台，并要求让香港民众有权在2017年自由选出其领导人。

不过对峙情势在周一稍晚看来已经接近转折点，当时一名高层政府官员表示，可能在本周稍晚展开正式对话，以回应示威者的要求，并结束示威活动。

政制及内地事务局副局长刘江华周一晚间与学生代表进行对话筹备会议后表示，双方已就正式会谈的基本原则达成共识。

“我认为今天的会议相当成功，有不错的进展，”他对记者表示。

“我们都希望尽快举行这些会谈，希望可以在本周之内就展开。”

一年多前开始酝酿的占中示威活动，成为中国中央政府25年以来所面临的最大政治挑战。

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**难以撤退**

示威领袖曾誓言将继续“占中”示威，直到他们的诉求得以实现。

香港学联会秘书长周永康表示，“除非取得了明显的进展，现在不可能撤退。只有当政府做出某些承诺时才能结束，否则难以说服人们撤退。”

“这里的压力将传递至北京，因为中国仍要统治香港，他们必须保持香港的稳定。香港政府如何回应市民将影响稳定。如果他们的处理得很糟，将影响到中国大陆。”

过去一周的示威活动时增时减，晚上离开的人们稍后又会回来。香港警方上周日起没有进行干预，当时他们对示威者动用了胡椒喷雾和警棍，引发其与公众关系紧张，并促使更多人加入到这场示威活动中。

坐在主要示威地点的Chow Ching-lam表示，“我希望学生能坚持下去。如果我们现在撤离，我们将失去谈判的力量。”

在香港政府发出清场的警告后，其他的示威者因担心警察镇压，也已经从香港特首梁振英办公室的外面后撤。

一些上周关闭部分网点的银行周一重新营业。

**对话态度不一**

政府官员及学生代表周日会面，这是为正式对话铺路的首次会议，学生们另表示，预料周二将再度会面。

香港学联会副秘书长岑敖晖周一稍晚召开记者会时表示，“讨论能否取得结果，取决于政府的真诚度，以及他们对示威民众的态度。”岑敖晖称，他希望能够在周日之前进行正式对话。

在维多利亚港的另一头，旺角地区有部分示威者撤离，周末时占中与反占中人士曾在此发生冲突，迫使警方再度使用辣椒喷雾及警棍。

示威者打乱了香港的商业活动，并导致香港股市市值蒸发将近500亿美元。

世界银行表示，示威活动正损及香港的经济，但现阶段对于中国的冲击仍有限。

“我们预期的是，此活动显然将对香港带来较大的冲击，2014年的经济成长料低于先前预估，”世界银行东亚暨太平洋首席经济学家Sudhir Shetty周一表示。

“不过现阶段我们的预估是，其冲击还未明显扩散至整体中国经济，”他在最近一次东亚经济预估更新的媒体简报会上表示。(完)

(编译/审校 张明钧/陈宗琦/张荻/徐文焰/于春红)

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