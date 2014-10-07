《信报》港报社评：避免谈判破裂，必须给予希望

10月7日

针对连日来持续不断的占中示威，行政会议成员叶刘淑仪接受英国广播公司访问时表示，肯定香港不会发生天安门式清场，她认为中央绝对支持特区政府依法文明处理事件，又相信现阶段不会宣布戒严。但愿这位熟悉保安局运作的前局长所言非虚，毕竟武力镇压只会带来更激烈的抗争，满腔热血的示威者义无反顾决定玉石俱焚的话，香港将会陷入万劫不复的境地，谁也不想八九＂六四事件＂于四分一世纪后在香港重演。

观乎特首梁振英再次发表电视讲话，以较温和的语气表示：＂我希望在马路集结的人士，尤其是学生和青年思考一下，当你们以公民抗命方式争取民主理想，争取香港美好未来的同时，是不是也应该考虑到广大市民长时间受『占中』行动的困扰？＂梁特首既然用到＂公民抗命＂和＂民主理想＂的字眼，而不是＂非法集会＂等等负面措词，也许形势正在朝着以和为贵的方向发展。

在马路集结的人士，尤其是学生和青年，躁动的原因之一是缺乏安全感，而且对于未来没有可预见的憧憬，他们认为一个不是自己选择的特首不可能带来社会变革，例如楼价依旧是高不可攀，又例如政策向内地过分倾斜。至于一国两制、港人治港、高度自治，回归之初本来是港人希望所在，及至中央愈来愈多谈一国而少提两制，希望渐有幻灭之忧。因此，当和平占中已成空话，和平谈判出一个未来新希望，也总可令香港止泻。(A02)

注:以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场.

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