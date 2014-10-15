香港警方使用胡椒喷雾并逮捕45人 紧张形势升温（更新版）

2014年10月15日凌晨拍到的一名抗议者从抗议者在汽车隧道修筑的路障上跳过。 REUTERS/Tyrone Siu

(新增有关逮捕细节，中国关于示威的立场)

路透香港10月15日 - 香港警察周三上午逮捕45名民主示威者，在清拆一条干道的路障时向抗拒执法者使用了胡椒喷雾。

警方采取了逾一周以来最强硬的行动。此前周二晚间，以学生为主的示威者进入一个四车道干道的隧道，阻断了交通。

数百名警察强迫示威者退出隧道，向拒不后退的人喷射胡椒喷雾。

几名示威者被摁倒在地，然后被带离。许多警察随后进入金钟的隧道，开始清除混凝土砖做成的临时墙，部分恢复了隧道的交通。

当地媒体表示，昨夜有45人被逮捕。

“有许多警察。他们打人...我们是和平的，”20多岁的学生Danny Chiu流着泪对路透记者表示。

截至周三上午中段，警察基本上离开了上述区域。

主要由学生构成的示威者要求实现全面民主，并要求特首梁振英下台。此前北京在8月决定，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员会筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。

但示威者导致交通混乱，消耗了公众对他们行动的支持。

中国对香港采取“一国两制”的方针，给予香港一定程度的自治权和自由，以普选为最终目标。

警察周二使用大锤和电锯清除“占中”示威者在金钟另一条干道设置的路障。

但数百名示威者随后涌入附近的一条隧道，让当局措手不及。

尽管两条干道恢复交通，但现在暂无迹象显示香港政府总部外面的主要示威区域将被清场。

香港行政长官梁振英本周表示，中国领导人接受示威者要求并改变8月所做决定的“可能性为零”。

香港政府和中央政府称这次示威行动非法。香港一些最具影响力的企业巨头稍早警告说，通过占领香港核心地区来要求民主可能破坏稳定。

示威人数已经从高峰时的10万人左右大为减少，但估计有几千名核心成员仍在坚持。(完)

(编译 张涛；审校 屈桂娟)

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