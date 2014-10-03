香港行政长官拒绝下台 但愿与示威者对话

（更正）焦点：政策支持力度虽减弱 但车企在中国仍积极推进绿色能源车计划
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* 示威者表达愤怒之情，思索接下来的行动
* 警方对占据政府大楼的威胁提出警告
* 数以千计民众聚集街头，平和示威
路透香港10月3日 - 香港行政长官梁振英力抗主张民主示威者的下台要求，并重申警方的警告，声称若示威者包围或占据政府大楼，后果将会相当严重。
在示威者要求他下台的最后期限之前，梁振英召开记者会，表示政务司司长林郑月娥将会尽快与学生会面，讨论政治改革。他并未提出时间表。
在梁振英办公室外数以千计的人群中，有部分民众对此表达失望之情，不过气氛相当平和。
现年35岁的工程师Howard Hu表示，“诉求很简单，我们要真正的民主。要苹果就该给苹果，而不是要苹果给橘子。”
其他人士则怀疑香港当局正试图使出“拖”字诀，等待示威热度降温。
“政府说要与我们对话，但我们都猜得到结果，”担任私人音乐教师的Isaac Chan坐在大马路上、脸上戴着口罩表示。
“政府心里已经有答案了，他们不会让我们真正的普选。我们认为这只是让群众热度降温的策略，因为(周五)是上班日，不是假日，”现年22岁的Isaac Chan这么说。
在他谈话的同时，周围的群众开始散去，至凌晨三点，仅剩约1,000名民众在街头。而香港其他地区的街头则仍有数千人聚集。
学生团体乐见政府愿意对谈，但呼吁群众继续留下来，持续对政府施压。“让爱与和平占领中环”运动重申要梁振英下台的诉求。
数万民众上周占领香港街头，要求实现全面民主，争取在2017年真正普选香港行政长官。
中国人大上月通过特首普选办法，2017年香港行政长官的参选人需要先经过由1,200人组成的提名委员筛选，并得到半数支持才能成为正式候选人。
**后果“严重”**
本次示威活动是香港1997年回归中国以来最严重的一次，已经导致部分地区陷入停顿。
警方上周末在驱散示威民众时使用了催泪瓦斯、胡椒喷雾和警棍。自此之后，冲突力度有所减弱，双方似乎都准备好了打持久战。
学生领袖要求梁振英在周四午夜前辞职，并要求支持者在梁拒绝下台的情况下占领政府大楼。
梁振英在新闻发布会上表示，“我不会辞职，因为我要继续做好普选这个工作。”他指的是选举改革。而他的决定早在外界普遍预料之中。
他表示，“在世界任何地方，如果有任何示威人士包围甚至冲击占领这类政府大楼、警察总部、行政首长的办公室，或者是警察总部等等，那个问题和后果是严重的。”他的表态与警方的警告一致，即会对类似行动做出强有力的应对。
中国认定香港示威活动是非法集会，但过度镇压可能会撼动对于市场导向的香港信心。而香港有着与中国其他地区不同的法律制度。
然而中国若不做出强硬回应，则可能会为大陆异议份子壮胆。
**不确定的终局**
如今梁振英拒绝答应示威者的诉求，示威者深思下一步行动。
学生领袖宣示要持续抗争，但政府的耐心最终可能耗尽，甚或是示威活动可能丧失动能。
“看来示威者已经分成两派，一派打算继续占领街道，另一派则不这么想，”研读社会科学的19岁学生Edwin Leung表示。“这场运动没有领导人。”
时装设计师Crystal Chung表示，示威至少已经达成一些目的。
她说，“当局躲了这么多天，在我们包围政府大楼后，就愿意对话了。”
不过现年25岁的Chung也和她周遭许多人有着同样担忧。
“我们是否能真正全面普选呢？我们面对的是非常强大的中国政府，我很怀疑他们是否听得进去我们的诉求。”但做为香港市民，我们要出面尽我们一切所能。”(完)
(编译 张明钧/陈宗琦/朱晓军; 审校 龚芳)
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