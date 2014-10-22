香港示威者与政府对话无果 计划游行到特首官邸

2014年10月21日在香港拍到的抗议者聚会。 REUTERS/Carlos Barria

路透香港10月22日 - 香港示威者计划周三一路游行到特首梁振英的官邸，以表达争取更大民主的呼声。上日学生代表与政府官员之间的对话未能打破僵局。

示威者对官员没有做出实质性让步感到不满，因此拒绝改变立场。

有人主张游行到特首梁振英的官邸，并再次要求他下台。

在周二的会谈前，梁振英对记者表示，选举香港2017年特首的提名委员会可以＂更加民主＂

这是首次有所让步的表示。

**学生“非常失望”**

示威何时结束仍是未知。香港高等法院本周下令禁止示威者封锁道路，不过警察似乎不愿或无法直行禁令。

政府看来左右为难，一方面无法妥协，而镇压可能只会激怒示威者。分析师称，政府在等待时机。

周二就民主问题进行公开辩论是史无前例的，反应出政府改变做法，对示威活动予以回应，不再保持回避。这场示威持续时间超过了大部分人的预期。

官员表示，有可能讨论特首候选人提名委员会的组成方式，将向中央提交民情报告，告知香港情势及示威者诉求。

对话之后，失望的学生表示，尚未决定是否进行更多会谈。(完)

(编译 李春喜/王丽鑫；审校 张明钧)

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