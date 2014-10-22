香港示威者与政府对话无果 计划游行到特首官邸

《路透晚报》--4月21日
企业调查显示，新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。这表明欧元区经济进入第二季持续强劲增长。IHS Markit公布，欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的56.4攀升至56.7，创下2011年4月以来最高。
路透香港10月22日 - 香港示威者计划周三一路游行到特首梁振英的官邸，以表达争取更大民主的呼声。上日学生代表与政府官员之间的对话未能打破僵局。
示威者对官员没有做出实质性让步感到不满，因此拒绝改变立场。
有人主张游行到特首梁振英的官邸，并再次要求他下台。
在周二的会谈前，梁振英对记者表示，选举香港2017年特首的提名委员会可以＂更加民主＂
这是首次有所让步的表示。
**学生“非常失望”**
示威何时结束仍是未知。香港高等法院本周下令禁止示威者封锁道路，不过警察似乎不愿或无法直行禁令。
政府看来左右为难，一方面无法妥协，而镇压可能只会激怒示威者。分析师称，政府在等待时机。
周二就民主问题进行公开辩论是史无前例的，反应出政府改变做法，对示威活动予以回应，不再保持回避。这场示威持续时间超过了大部分人的预期。
官员表示，有可能讨论特首候选人提名委员会的组成方式，将向中央提交民情报告，告知香港情势及示威者诉求。
对话之后，失望的学生表示，尚未决定是否进行更多会谈。(完)
(编译 李春喜/王丽鑫；审校 张明钧)
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企业调查显示，新订单保持强劲，企业活动扩张速度创下六年来最快。这表明欧元区经济进入第二季持续强劲增长。IHS Markit公布，欧元区4月综合采购经理人指数(PMI)初值从3月的56.4攀升至56.7，创下2011年4月以来最高。
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