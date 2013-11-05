买家排队搭“末班车”购香港高价房

路透香港11月4日（记者 Yimou Lee/Alice Woodhouse） -在香港高端购物区的一座大型购物中心内，100多人耐心地等待前往销售楼层的电梯，他们要买的不是奢侈品牌箱包或服饰，而是价格高达440万美元的高端公寓。

这些人是从超过1,600位报名的买家中抽签选出的，而待售的高端公寓只有80套。公寓位置在西九龙附近的高端地段，开发商是新世界发展(0017.HK)和会德丰(0020.HK)。

30岁的银行家FosterLee是其中一位幸运者，打算给家人买一套。Lee说：“四年前我预测房价会跌，结果房价一直在涨。真要命。”

售房现场的迹象显示，香港和大陆买家的需求明显回升，一定程度上是由于开发商提供了较大折扣，冲抵了一年前港府为打压房价而提高的印花税负担。

2008年以来，香港房价大涨了120%，美联储的量化宽松政策在很大程度上充当了推手，使得较低成本进行借贷较为容易，而且由于港元与美元挂钩，政策影响很容易转移到房地产市场。

美联储未来几个月料开始撤出货币刺激政策，因此现在一些分析师预期房价将下跌，甚至有人预期未来12个月房价会下跌高达50%。

尽管如此，像Lee这样的很多买家并不理会房价下跌的预期，决定搏一把。

Lee说：“那些钱赚得比你少的人，因为以前买了房，现在就比你还有钱。这就好比你喜欢的姑娘嫁给了别人。”

上周末，开发商恒隆地产(0101.HK)旗下一个楼盘预售时人满为患，导致该公司将排队改为抽签。该项目仅推出80套，价格在800万至1,500万港元，而买家超过了400位。

行业观察者称，近期走俏的项目中，30%的买家来自大陆。去年10月港府采取打压房价的措施以后，奢侈新房市场中大陆买家所占比重由43%下降至不足12%。

里昂证券房地产分析师NicoleWong说：“开发商提供的折扣抵消了印花税，很多大陆买家又回来了。”据信港府实行的15%印花税专门针对大陆买家。“现在就像政府的压价措施根本不存在似的，开发商会为大陆买家扫清障碍。”

中原地产数据显示，9月新屋成交量升至六个月高位，反映出需求强劲。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。