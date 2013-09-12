港府楼市降温举措奏效 大型开发商料难达销售目标

2月27日在香港拍到的新鸿基地产所售一楼盘的图片。 REUTERS/Bobby Yip

记者 Yimou Lee；编译 石冠兰/张若琪

路透香港9月12日 - 由于港府出台为楼市降温的举措，香港主要房地产开发商陷入了价格战，被迫大幅降价以达成销售目标，许多地产商转向内地市场来弥补缺口。

在季度成交量降至1996年最低之际，亚洲首富李嘉诚控股的长江实业(0001.HK)等开发商甚至以免费停车位来吸引买家。在人口密集的香港，一个停车位可能要价10万美元甚至更高。

房地产中介代理则上街敦促政府放宽降温举措，他们表示他们的工作将因此不保，但市场观察人士认为政府不会很快改变态度。

“香港政府已明确表态无法承担取消该举措的风险，”独立房地产谘询公司莱坊(Knight Frank)大中华区研究及谘询部主管林浩文表示。

他并指出，港府未来12-24个月料不会撤销包括上调买家印花税以及收紧按揭贷款等举措。

辉立证券Phillip Securities的数据显示，香港四大地产商--新鸿基地产(0016.HK)、长江实业、恒基地产(0012.HK)和新世界发展(0017.HK)今年上半年含合同销售的业绩按年骤降39%。

香港地产商最近业绩报告显示收紧举措的确产生了效果。

分析师认为，市值355亿美元的新鸿基地产周四发布业绩时，也将加入上述受挫名单。新地甫宣布，2012/13年度的基础溢利按年下跌14%，为自有纪录以来基础溢利首次出现倒退。

许多市场观察人士预计长江实业和新鸿基地产等公司将无法实现全年销售目标。

**特首坚不让步**

控制楼价的战役已使香港特别行政区行政长官梁振英和李嘉诚等企业家处于对立。去年香港特首选举时，李嘉诚曾公开反对梁振英。

梁振英周三重申，由于楼市续有泡沫风险，港府无意放松近来房地产降温的措施。

“政府经仔细研究后认为，任何形式的豁免或退税，都会削弱旨在降低楼市泡沫风险的有关降温措施的效力，”梁振英在一个午餐会时表明。

“楼市泡沫风险仍不容忽视，”他并指出今年3-7月楼价平均每月仍有0.4%升幅。

香港从2009年10月起开始采取冷却楼价的措施，不过直到今年2月的最新举措前，都未见到实质成效。

中原地产研究部高级联席董事黄良昇指出，紧控楼市的措施使市场上目前没有投机客，因此开发商不得不以接近市场的价格出售楼盘。

莱坊的林浩文表示，目前开发商的新楼宇售价只比二手楼市高约二成，远低于去年10月起最新一轮楼市调控前的50-80%溢价。

长江实业销售的新界新推出的昇柏山项目，就提供了10%折扣并支付额外3.75%印花税。新世界发展则提供立即付款的买家10%折扣。

中原地产7月时表示，住宅楼盘库存量处于九年来最高水准。中原地产预测今年下半年将有约1.5万套新楼，而此前单是第二季就有近4.5万套。

**转战内地**

由于短期内港府楼市政策并无放宽迹象，开发商现正增加内地投资，以缓和在港受到的打击。

第一太平戴维斯估值及专业顾问服务董事总经理陈超国称，香港多数开发商正增加在内地的投资布局。

陈超国表示，和香港比起来，内地在这方面的政策风险较低。他并补充称开发商还发现内地的地价和建筑成本都较低，颇具吸引力。

上周在上海徐家汇中心项目地块的用地使用权拍卖，新鸿基地产经过激烈竞拍击败九龙仓集团(0004.HK)，以217.7亿元人民币获得该地块，其总价并创下2009年12月广州亚运城地块255亿元以后的内地地价最高纪录.

新鸿基地产表示，是次购置符合其投资内地主要城市的战略，并将“进一步强化其在内地市场地位和品牌”。

长江实业今年上半年的销售业绩，仅及全年目标的不到十分之一；整体中期营业额较上年同期倒退17%，但在内地却跳增29%。

而九龙仓集团上半年在中国发展物业核心盈利按年上升39%，同期于香港发展物业核心盈利则锐减93.7%。

该公司现拟于2016年前，在内地兴建五座购物中心和办公楼复合区。(完)

(译文审校 沈以文)

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