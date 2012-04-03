新鸿基地产联席主席称“没做错任何事”

中国发改委称1月审核固定资产投资项目18个 鼓励外商投资制造业
路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。
路透香港4月3日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产 0016.HK 周二在其香港总部发布的声明称,目前新鸿基"一切如常",销售等工作仍按计划进行,此前公司高层被拘不会影响公司运作.
声明并称,新鸿基会保持公司项目品质及业内领先地位.
"我没有做错任何事......我希望调查结果将证明我们是清白的."新鸿基地产联席主席郭炳联在一份事先准备好的声明中称,对香港廉政公署的调查不予置评.
他并称,相信郭炳江也没有做错任何事.後者是新鸿基另一位联席主席.
新鸿基地产周二收涨1.96%,盘中一度涨逾3%,大盘恒生指数 .HSI 则升1.31%.
这是新鸿基地产大股东兼联席主席郭氏兄弟上周因涉嫌贪污而被廉政公署拘留後首次面对媒体.(完)
路透北京2月15日 - 中国国家发展改革委员会周三称，1月共审批核准固定资产投资项目18个，总投资1,539亿元人民币，项目主要集中在水利、交通、能源等领域。
路透上海2月15日 - 三位消息人士周三透露，中国央行今日对部分金融机构开展中期借贷便利（MLF）操作，期限仍为六个月及一年期，利率持平于上次的2.95%和3.10%。
路透北京2月14日 - 中国工信部周二称，为配合化解过剩产能，逐步压减钢铁企业数量，对不能继续保持要求的企业不再列入公告名单，实现“有进有出”的动态调整，存在违法违规新增产能行为，或者发现存在国家明令淘汰取缔的装备等情形，将撤销规范公告资格。