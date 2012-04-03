新鸿基地产联席主席称“没做错任何事”

路透香港4月3日电---香港主要地产发展商--新鸿基地产 0016.HK 周二在其香港总部发布的声明称,目前新鸿基"一切如常",销售等工作仍按计划进行,此前公司高层被拘不会影响公司运作.

声明并称,新鸿基会保持公司项目品质及业内领先地位.

"我没有做错任何事......我希望调查结果将证明我们是清白的."新鸿基地产联席主席郭炳联在一份事先准备好的声明中称,对香港廉政公署的调查不予置评.

他并称,相信郭炳江也没有做错任何事.後者是新鸿基另一位联席主席.

新鸿基地产周二收涨1.96%,盘中一度涨逾3%,大盘恒生指数 .HSI 则升1.31%.