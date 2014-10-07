香港8月私人住宅楼价连升五个月续创新高

路透香港10月7日 - 香港差饷物业估价署周二发表的临时数字显示，今年8月全港整体私人住宅楼价连续第五个月上升，按月涨1.9%，继续刷新历史新高，但升幅比上月的2.3%略为减慢。

数据显示，虽然小面积单位仍主导楼价升势，但受政府楼市＂辣招＂影响较大的大面积住宅楼价也同步上升。其中D类单位（实用面积100-159.9平方米）于8月份的升幅加快，按月升1.5%，为今年以来单月最大升幅，比上一个月0.7%的涨幅倍增；至于实用面积160平方米以上的E类单位月内升0.45%，亦比上一个月的0.3%为高。

小面积单位方面，实用面积40平方米以下（A类住宅）8月楼价按月上升1.8%，涨幅较上月的2.6%略低；实用面积40-69.9平方米（B类住宅）楼价按月亦升1.9%，前一个月升幅为2.5%。

实用面积70-99.9平方米（C类住宅）的中型单位按月升1.78%，涨幅比上月的0.98%加快。

今年首八个月整体楼价累计涨6.4%，去年全年涨幅为7.7%。政府于5月微调双倍印花税措施，略为延长换楼价后，楼市升势持续。

8月私人住宅整体租金亦继续上扬，环比涨1%，较7月0.83%的升幅亦加快。A、B、C类中小型单位租金按月分别升1.2%、1.2%及1%。至于D、E类豪宅租金按月涨幅分别为0.4%及0.5%。

政府公布的楼价指数时间上有所滞后，而根据今年9月22-28日市场二手成交统计的中原城市领先指数（CCL）最新报128.14点，按月升约0.95%。

差饷物业估价署的数据显示，A至E类私人住宅于8月的回报率分别为3.1%、2.8%、2.7%、2.4%和2.2%，与7月持平。（完）

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(记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)

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