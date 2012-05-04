新鸿基郭炳湘昨被廉署拘留 已保释

路透香港5月4日电---香港主要地产商--新鸿基地产 （0016.HK ）周五称,公司非执行董事郭炳湘於周四晚上,因怀疑涉及触犯防止贿赂条例的调查而被廉政公署拘留,并已获保释.

新地表示,以上提及的拘留并没有及不会影响集团的正常业务及运作.执行委员会将如常继续负责公司的日常管理及运作.(完)